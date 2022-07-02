Depremde zarar gören caminin temeli dualarla atıldı

İzmir depreminde zarar görmesi sonucu Menemen Belediyesi tarafından yıkılan Türkelli Fatih Cami yeniden inşa ediliyor. Temel atma törenine katılan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Deprem sonucu kullanılamaz gelen camimizi hep birlikte daha modern ve daha konforlu bir ibadethane haline getireceğiz” dedi.

2020 yılında meydana gelen deprem sonrası Menemen’in Türkelli Mahallesinde kullanılamaz hale gelen Fatih Camisi, Türkelli Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Menemen Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile yeniden inşa ediliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ağır hasar raporu verilen ve kısa zaman önce Menemen Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleştirilen Türkelli Fatih Camisi’nin yeniden inşası için temel atma töreni düzenlendi. Törene, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “İnsan için geride bıraktığı her eser önemlidir elbette. Ama Allah için yapılan eserlerin yeri ayrıdır. Camilerimiz hiçbir beklenti olmaksızın sadece ve sadece Allah’a ibadet için, Allah rızası için inşa edilen eserlerdir. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerif’te diyor ki; ‘Kim Allah için bir mescit yaparsa, Allah da onun için cennette bir köşk inşa eder.’ Bu yüzden cami inşa etmek, hayırların en güzellerinden biridir. Malumunuz Türkelli Camimiz, 2020 İzmir depreminde büyük hasar görmüş ve minaresi yıkılmıştı. Menemen Belediyemiz, Türkelli Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğimiz ve hayırseverlerimizin de destekleriyle camimizi yeniden inşa ediyoruz. Yıkımını gerçekleştirdiğimiz eski camimizi, hep birlikte daha modern ve daha konforlu bir ibadethane haline getireceğiz. Türkelli Fatih Camimizin şimdiden bölge halkımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Yapımında emeği olacak tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkelli Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Gürhan Yoruldu da “750 kişinin ibadet yapabileceği, 500 metrekare büyüklüğünde camimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Desteklerinden dolayı değerli başkanımız Aydın Pehlivan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkelli Muhtarı Şevket Türköz ise “Örf, adet ve geleneklerine bağlı olan Türkelli hemşerilerimizle birlikte camimizi inşa edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in dualarıyla birlikte caminin temeli atıldı.