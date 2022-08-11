DEPARK’ta yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde araştırma geliştirme faaliyetlerine devam eden AGON Biotechnology, BioSpin adını verdiklerini mikrobiyal hava örnekleyici cihaz için hazırlıklarını tamamladı. Yurt dışından da ilgi gören cihaz, sağlık ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkında (DEPARK) gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmaları, meyvelerini vermeye devam ediyor. Sağlık alanında yürüttüğü çalışmalara DEPARK’ta devam eden AGON Biotechnology, geliştirdiği mikrobiyal hava örnekleyici cihazı için hazırlıklarını tamamlandı. Yakında lansmanı yapılacak ve BioSpin adı verilen mikrobiyal hava örnekleyici; gıda, içecek, sağlık ve kozmetik gibi endüstriler başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilecek. Söz konusu cihaz ile ortamlardaki havanın temizliği tespit edilebilecek, muhtemel enfeksiyonların önüne geçilecek.

Geliştirdikleri mikrobiyal hava örnekleyici cihaz hakkında bilgiler veren AGON ekibinden DEÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu Aleyna Yıldız, “Gıda, içecek, sağlık ve kozmetik gibi endüstriler başta olmak üzere üretim faaliyetlerinde, havadaki mikrobiyal yükün tespit edilmesi faaliyetlerin kalitesini artırıyor. Örneğin; dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan hastane enfeksiyonları, hastaneye yatıştan 48-72 saat sonra veya taburcu olduktan sonra 10 gün içinde gelişiyor. Bu nedenle hastanelerde hava temizliğinin ya da kirliliğinin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınarak enfeksiyonların engellenmesi büyük önem kazanıyor” dedi.

Ortam havasının mikrobiyel yükünü belirlemeye yönelik, cihaza dayalı olan veya olmayan çeşitli analiz teknikleri bulunduğunu ifade eden Yıldız, “Havadaki mikroorganizma yükünün kontrolü; başta sağlık, gıda ve kozmetik endüstrileri olmak üzere birçok alanda giderek daha fazla önem kazanıyor; çünkü üretim faaliyetlerinde, havadaki mikrobiyal yükün tespit edilmesi faaliyetlerin kalitesini artırıyor. Ürünümüz kompakt tasarım ve pratik kullanımıyla dikkat çekiyor. Gıda sektöründe hizmet veren firmalar ve hastaneler ile ürünün pazarlanması noktasında görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Yıldız, DEPARK’ta gerçekleştirdikleri araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, “Deneylerimizin tamamını DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile gerçekleştirdik. Bize her zaman destek olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar hocamıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Rektör Hotar’dan tebrik

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, AGON ekibini tebrik ederek, “Araştırma üniversitemizden doğan ve DEPARK’ta faaliyetlerine devam eden genç arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Geliştirdikleri mikrobiyal hava örnekleyici cihazın hem yurt içinden hem yurt dışından büyük bir talep göreceğine inanıyoruz. Sağlık ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli bir ihtiyaca cevap verecek mikrobiyal hava örnekleyici cihazın ülkemize ve insanlığa fayda getirmesini diliyoruz” açıklamasında bulundu.