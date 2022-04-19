DEPARK’ın yeni binası yarışmayla belirlenecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’nin İlk Sağlık İhtisas Teknoparkı olan DEÜ Teknoparkı’nın (DEPARK) Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan ‘Alfa’ ve ‘Beta’ binalarının yanına ‘Gama’yı eklemeye hazırlanıyor. ‘Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Binası’nın inşası için mimari proje yarışması düzenleyeceklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yeni yatırımlarla Ar-Ge ve inovasyon ikliminin ihtiyaç duyduğu koşulları sağlamaya devam edeceklerini açıkladı.

Türkiye’de yüksek teknoloji üretiminin ve teknolojik girişimciliğin lider teknoparkı olma hedefiyle 2013 yılında yola çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), yeni hamlelerle büyümesini sürdürüyor. DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde Zeytin Binası ve Nar Kompleksine sahip olan DEPARK, Tınaztepe Yerleşkesinde yer alan ‘Alfa’ ve ‘Beta’ binalarının yanına ‘Gama’yı eklemeye hazırlanıyor. 100’ün üzerinde Ar-Ge firmasına ve bini aşkın Ar-Ge personeline ev sahipliği yapan DEPARK, Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Binası’nın inşası için mimari proje yarışması düzenleyecek. Yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin gelişimine katkı sunacak Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi;

öğrencilerin, araştırmacıların ve sanayicilerin hizmetinde olacak. Alfa ve Beta binalarının yanına yapılacak Gama binasıyla DEPARK’a Tınaztepe’de yerleşke karakteri kazandırılmış olacak. Mimari proje yarışması öncesinde jüride ve proje süreçlerinde yer alacak isimler Gama Binası’nın yapılacağı alanı incelerken, projeye yönelik bir toplantı da gerçekleştirildi. Toplantıda, yapılacak yarışma öncesinde projenin etaplanabilirliği, üniversitenin ve DEPARK’ın temsiliyeti, esneklik ve dönüştürülebilirlik, ekonomik inşaat ve uygulanabilirlik süreçleri değerlendirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hayata geçirdiği projeler ve hizmete aldığı yatırımlarla ülkemizin milli teknoloji vizyonuna uygun çalışmalar yürüttüğünü söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak yerli ve milli üretimi destekleyen her adımın yanındayız. Üniversitemizin bilgi ve deneyimi ile akademisyenlerimizin, girişimci ve sanayicilerimizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan teknolojilerin ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesini sağlıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon ikliminin ihtiyaç duyduğu bütün koşulları sağladığımız Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) her geçen yeni girişimcilere ev sahipliği yapıyor. Biz de bu doğrultuda yeni fiziki yatırımları hizmete alıyoruz. Tınaztepe Yerleşkemizde Alfa ve Beta binalarının yanına yapmayı planladığımız Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ile teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve teknoloji üreten bir üniversite olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kentimize katkı sağlayacak”

DEPARK ile farklı sektörlere ait şirketlerin Ar-Ge projelerini, ticarileşme ve uluslararasılaşma yolundaki faaliyetlerini desteklediklerini ifade eden Rektör Hotar, “İzmir’de var olan girişimcilik ekosistemini büyütüyoruz ve kentimize bu alanda olan ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz. Birkaç ay önce başlattığımız Dokuz Eylül Ulusal Sağlık Endüstrilerinin İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (SURGE) ile sağlık sektöründe kümelenmeyi sağlayacağız. Üniversitemize kazandıracağımız Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi de yenilikçi teknolojilere her geçen gün daha fazla ev sahipliği yapan kentimize büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yürütüleceği, bilgi ve teknoloji transferlerinin gerçekleştirileceği DEPARK Gama Binası projesi ile öğrenme ve etkileşim ortamlarını teşvik eden ekosistem ortamına ve Teknopark’ın geleceğine vurgu yapılması hedefleniyor. Alfa ve Beta binalarının yapılacak Gama binasıyla mevcut binaların bütünleşik olarak çalışması planlanıyor. Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Binası’nın yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarını içermesi, işlevsel ve özgün çözüm önerilerini ortaya çıkaran bir tasarıma sahip olması yarışmanın ana unsurlarını oluşturuyor. DEPARK’ın çekim gücünü ve prestijini artıracak Gama Binasında Wet-Lab gibi alanların yanı sıra kiralanabilir ofisler, teknik alanlar, idari ofisler, yönetim birimleri, konferans salonu gibi bölümler bulunacak.