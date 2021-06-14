DEPARK ve İBG güçlerini birleştirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoparkı (DEPARK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) arasında, iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma uyarınca, İBG bünyesindeki ilaç ve aşı çalışmalarının fikri ve sınai haklarının korunma ve ticarileştirme süreçleri, DEPARK tarafından desteklenecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki patent portföyünü en çok geliştiren yükseköğretim kurumu olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) arasında, iş birliği protokolü imzalandı. Alsancak’taki rektörlük binasında; DEÜ Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar, İBG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik tarafından imzalanan anlaşma uyarınca, İBG bünyesindeki ilaç ve aşı çalışmalarının fikri ve sınai haklarının korunması ve ticarileştirme süreçleri, DEPARK tarafından desteklenecek.

Törende konuşan Rektör Hotar, üniversite olarak fikirlerin ticarileşmesine; entelektüel sermayenin gelişmesine ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına önem verdiklerini ifade ederek, “Birimlerimizin bu alanlardaki birikim ve tecrübelerini diğer kurumlarla paylaşmaya dikkat ediyoruz. Gerek teknoparkımızdaki girişimcilerimize ve akademik personelimize gerekse kamu kurum ve kuruluşlarımıza, ihtiyaç duydukları konularda yardımcı oluyoruz. 2020’de ülkemizdeki patent portföyünü en çok geliştiren üniversite olmayı başardık. Bu protokolün de, fikirlerin ticarileştirilmesine yönelik gayretlerimizin ve kabiliyetimizin sonucu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Stratejik önemi var

İBG bünyesindeki ilaç ve aşı çalışmalarının Türkiye’nin ulusal sağlık politikalarının güçlendirilmesinde stratejik öneme sahip olduğunu belirten Rektör Hotar, “Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı İBG bünyesinde sürdürülen Ar-Ge faaliyetleri, projeler ve araştırmalar, ülkemiz için de öncelik teşkil ediyor. Dolayısıyla buradaki fikirlerin ve sınai hakların hukuki olarak korunması gerekiyor. Biz de başta patent olmak üzere birçok konuda DEPARK ve DETTO’nun deneyim ve bilgi birikimini, İBG ile paylaşmayı hedefliyoruz. Bu son derece ciddi ve sorumluluk gerektiren bir iş. Sonuçta bilimsel araştırmalar için gelir ülkemize de katma değer sağlayacak süreçlerden bahsediyoruz. Üniversitemizin birikiminden yararlanmak isteyen diğer kurumlarla işbirliği yapmaya da her zaman hazırız. İBG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’e, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik’e ve mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

DEÜ’nün Balçova’daki Sağlık Yerleşkesinde bulunan İBG’nin hastalıkların tanısı ve tedavisi için yenilikçi teknolojiler ve ürünler geliştirdiğini kaydeden Başkan Yozgatlıgil de, İBG’de biyotıp ve genom bilimi alanlarındaki çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü söyledi. Bu noktada araştırmacıların ve bilim insanlarının fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının şart olduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, bu bağlamda DEÜ ile imzaladıkları protokole önem verdiklerini kaydetti. İmzalanan anlaşmanın maddeleriyle ilgili de kısa bilgi veren Yozgatlıgil, toplantı sonrasında Rektör Hotar’a ve Genel Müdür Özçelik’e teşekkür etti.

Alanında ilk

Türkiye’nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olan DEPARK, sağlık alanında yeni projelere ve iş birliklerine açık, vizyonu yenileşim üzerine kurulmuş bir teknoparktır. Ar-Ge ve inovasyon ikliminin ihtiyaç duyduğu yenilikçi atmosferi ile DEPARK, geliştirilen teknolojilerin ulusal ve uluslararası pazarlama erişiminde ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamanın yanında; Dokuz Eylül Üniversitesinin önemli projesi olan, TÜBİTAK 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Projesini (DETTO) yürütüyor.