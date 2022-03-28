Denizcilik eğitiminde iş birliği

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile bir firma arasında, eğitim iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Marina ve Yat İşletmeciliği ile Deniz ve Liman İşletmeciliği programları öğrencileri, teorik ve uygulamalı eğitimlerini firma ile tamamlayacak ve sınavda başarılı olmaları halinde IYT Uluslararası Yelkenli ehliyeti almaya hak kazanacak.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, denizcilik eğitimden önemli bir iş birliğinin imzasını attı. İmza çerçevesinde Marina ve Yat İşletmeciliği ile Deniz ve Liman İşletmeciliği programları öğrencileri, teorik ve uygulamalı eğitimlerini iş birliği yapılan firma ile tamamlayacak. Öğrenciler sınavda başarılı olmaları halinde ise IYT Uluslararası Yelkenli ehliyeti almaya hak kazanacak.

Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirilen imza törenine; Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, şirketin kurucu ortağı Mert Demircan, Ulaştırma Hizmetleri Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Örs Yorgancıoğlu, akademisyenler ve şirket yetkilileri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, denizcilik ve yelken kültürünün Yaşar Üniversitesi için önemli olduğunu belirterek, öğrencileri sektöre hazırlamak için birçok iş birliği anlaşmasına imza attıklarını hatırlattı. Kandiller, “Profesyonel spor anlamında da yelken topluluğumuz bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Kuruluş yıl dönümümüzü de İzmir Körfezi’nde düzenlediğimiz yelken yarışları ile kutladık. Denizle ve denizcilik kültürüyle iç içeyiz. Bu anlaşma hem öğrencilerin kendilerini geliştirmesi hem de sektöre donanımlı bireyler yetiştirilmesi açısından önemli” dedi.

Denizcilik ve yelken kulübüne katkı

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu da, firmanın eğitimlerini yerinde gördüğünü ve neler yapıldığını incelediklerini belirterek, İzmir’de faaliyet gösteren donanımlı bir firma ile böyle bir iş birliğinin öğrenciler için büyük fayda sağlayacağını kaydetti.

Firmanın kurucu ortağı Mert Demircan da, "Denizcilik sevgisi içinde olan ve bu eğitimi ciddi bir şekilde alan öğrencilerin yetişmesini istiyoruz. Yaşar Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Programında yetişen öğrencileri denize çıkararak onlara uygulama fırsatını sağlamaktan onur duyuyoruz. Bu iş birliği faydalı ve örnek olsun isteriz. Akademik eğitimin uygulamalı eğitimlerle denize taşınması önemli. Sektör açısından da yetişmiş eleman ihtiyacına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Öte yandan 2022 bahar döneminde başlayan ve sonraki yıllarda da devam etmesi planlanan eğitim iş birliği çerçevesinde, teorik eğitimlerin yanı sıra haftalık olarak IYT Uluslararası Yelkenli Ehliyeti eğitimi ve 200 mili karşılayacak olan yelkenli yat seyirleri yapılacak. İki eğitim döneminde denizde tekne üzerinde uygulamalı eğitim de gerçekleştirilecek. Eğitim programında iki dönemlik eğitimini ve sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciler, IYT Uluslararası Yelkenli Ehliyeti almaya hak kazanacak. Eğitim sonrasında dileyen öğrenciler, firmanın İstanbul veya Fethiye’deki merkezlerinden birinde bir günlük motor yat eğitimine katılarak, ehliyetlerini Uluslararası Motor Yat & Yelkenli sınıfına yükseltebilecek.