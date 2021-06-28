Dengesizlik, baş ağrısı ve ellerde uyuşma belirtilerine dikkat

Son zamanlarda dengesizlik, baş ağrısı, ellerde uyuşma ve uyuklama gibi şikayetleri olan 75 yaşındaki hastaya yapılan kontrollerin ardından, beyni besleyen arkadaki 2 ve öndeki 1 şah damarının tamamen kapalı olduğu, öndeki tek damarda da baloncuk meydana geldiği ortaya çıktı. Kasıktan girerek gerçekleştirilen operasyon ile kafatası açılmadan, baloncuğu kapatılan ve damardaki daralma genişletilen 75 yaşındaki hasta, yaşama yeniden bağlandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan Sonsen Küçük (75), son zamanlarda dengesizlik, baş ağrısı, ellerde uyuşma ve uyuklama gibi sorunlar yaşamaya başladı. Hipertansiyon ve diyabet hastalıklarına sahip olan Küçük’ün, Medicana International İzmir Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından beyni besleyen arkadaki 2 damarın ve öndeki 1 şah damarının tamamen kapalı olduğu ortaya çıktı.

Sonsen Küçük’ün, onu hayata bağlayan öndeki tek şah damarında da baloncuk meydana geldiği, beyin kanaması geçirme riskinin çok büyük olduğu ortaya çıktı. Hastayı hızlı bir şekilde operasyona alan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, “Sağlıklı insanlarda beyni besleyen 4 damar varken, bu hastadaki 3 damar kapalıydı ve sadece tek damarı beyni beslemeye devam ediyordu. Onda da anevrizma dediğimiz baloncuk meydana gelmişti. Hastanın hipertansiyonu ve diyabeti olduğu için o damarı kurtarmamız gerekiyordu. Bu işlem sırasında damarda meydana gelebilecek hasarlanma ya da kanama hastanın hayatını bitirebilirdi. Kasıktan gerçekleştirdiğimiz operasyonda, stentle anevrizmayı kapattık ve damardaki daralmayı genişlettik” diye konuştu.

“Saatli bomba” benzetmesi

Damardaki anevrizmaları saatli bombaya benzeten Doç. Dr. Uçkun, “Bu tür anevrizmaların ne zaman nerede patlayacağı belli olmaz. Her an meydana gelebilir. Özellikle hipertansiyonu olan hastalarda bu risk daha yüksektir. Kafatası açılmadan, kasıktan girilerek gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastanın ellerindeki karıncalanma ve uyuklama gibi şikayetleri düzeldi. Hastamızı işlemden 2 gün sonra taburcu ediyoruz. Bu nedenle insanların dengesizlik, baş ağrısı, ellerde uyuşma ve karıncalanma gibi şikayetlere karşı duyarlı olması gerekiyor” dedi.