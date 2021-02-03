Demokratik Sağlık Sen’den üyelerine özel ferdi kaza sigortası

Demokratik Sağlık Sen, bir sigorta şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında bu yıl ikinci kez ferdi kaza sigortasının yenilendiğini ve tüm üyelerinin 20 bin lira ferdi kaza sigortası kapsamında sigortalandığını bildirdi.

Demokratik Sağlık Sen, üyelerine özel ferdi kaza sigortasının bu yıl ikinci kez yenilendiğini, bir sigorta şirketi ile anlaşma yapıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, tüm üyelerin 20 bin lira ferdi kaza sigortası kapsamında sigortalandığı, ücretlerin sendika tarafından karşılandığı ifade edildi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Bireysel Ferdi Kaza Sigortası vefat teminatı, sürekli sakatlık teminatını kapsamakta. Poliçeler için üye ve üye adaylarımızın cebinden bir ücret çıkmıyor, bilakis bu ödeme sendika tarafından gerçekleştiriliyor” dedi. Demircan; “Sigorta aslında geniş kapsamlı ancak tüm kapsamına burada değinemeyeceğiz. Kazaya bağlı ölüm ve sürekli sakatlık durumunda teminat şartları devreye girecek. Yine ayrıca üyelerimizi ekonomik olarak desteklemek adına da; trafik, kasko, DASK ve benzeri sigorta poliçelerinde özel indirim sağlamakla birlikte; kurumsal optik firmaları, büyük kentlerde otellerle üyelerimize özel indirimler sağlamaktayız. Bunun dışında birçok ilimizde konfederasyonumuza bağlı Diva Sen’e ait misafirhanelerden de üyelerimiz istifade edebiliyor” şeklinde konuştu.

“Bu hizmet sayılı sendika tarafından üyelerine sunulmaktadır”

Togan Demircan, şöyle devam etti: “Sendikaların asli görevleri arasında üyesini ekonomik ve sosyal anlamda da desteklemek gibi bir görevi olduğunu unutmadan, üyelerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Ferdi kaza sigortası Demokratik Sağlık Sen’in hiçbir suretle ihtiyaç duyulmamasını arzu ettiği üyelerine özel bir hizmetidir. Bu hizmet sayılı sendika tarafından üyelerine sunulmaktadır, Demokratik Sağlık Sen bu sendikalardan bir tanesidir; ancak ihtiyaç duyulmamasını arzu etmemiz böyle bir durumla karşılaşmayacağımız anlamı taşımamakta ve bu nedenle hayatın her anında karşılaşabileceğimiz vefat veya hastalık anlarında da maddi ve manevi olarak üyelerimizin yanında yer almak isteriz.”