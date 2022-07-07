Demokratik Sağlık Sen’den Konya’daki saldırıya kınama

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayını kınadı. Başkan Demircan, sağlık kurumlarında can güvenliklerinin bulunmadığını belirterek, sistemsel problemleri çözülmesi gerektiğini söyledi.

Demokratik Sağlık Sen, dün öğle saatlerinde Konya Şehir Hastanesinde yaşanan silahlı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için basın açıklaması yapmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplandı. Sağlık çalışanlarının katılım gösterdiği açıklamada Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan ve Demokratik Sağlık Sen Hekim Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Karaçelik konuştu.

“Hekim arkadaşımızın hunharca katledilmesini esefle kınıyoruz”

Bir kez daha sağlıkta şiddet olayının ardından bir araya gelmek zorunda kaldıklarını söyleyen Başkan Togan Demircan, “Sağlıkta şiddet olayları bitmiyor, yasa mecliste kabul edildi ama biraz da bu işin vicdani boyutu var. Bir başka nedeni de sistemsel sorunlardan kaynaklı. Vatandaşlar MHRS üzerinden randevularını alamıyorlar, bakanlık hekim arkadaşlarımızdan 5 dakikada bir hasta muayenesi talep ediyor. Dolayısıyla vatandaşın randevu alamamasını sağlıyor. Hekime ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımıza ulaşmakta zorluk çekiyorlar. İnsanlar dola dola bir noktada patlamak durumunda kalıyor. Tabi bu onların masumluğunu ortaya çıkarmıyor. Biz öyle bakmıyoruz. Konya gibi Mevlana Hazretlerinin bulunmuş olduğu bir şehirde, bir hekim arkadaşımızın hunharca katledilmesini esefle kınıyoruz. İnşallah bu son olur. Hekim arkadaşımızın acılı ailesine sabır, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. İki tane küçük çocuğu var. Arkadaşımız aynı zamanda şehit de sayılmadı. Ondan önce öldürülen arkadaşlarımız da şehit sayılmamıştı. Olaya geniş çerçeveden bakmak istediğimizde bugün hiçbir adliyeye delici, kesici aletle giremezken, hastanelere elinizi kolunuzu sallayarak girebiliyorsunuz. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığına geçmişte de çağrılarımız oldu ama maalesef karşılık bulmuyor “dedi.

Pandemi döneminde birçok sağlık çalışanını kaybettiklerini ifade eden Başkan Demircan, “İnsanlar bankaya gittiğinde sistem arızası var denildiğinde saatlerce orada ses çıkarmadan bekleyebiliyorlar. Ama hastaneye geldiğinden kendilerine öncelik sağlanmasını bekliyor. Hekim istifalarının önüne geçilsin diye defalarca çağrıda bulunduk ama kimse bunu dinlemedi. Şimdi hekim yok, gelecekte diğer sağlık çalışanlarını da bulamayacağız. Mali ve sosyal hak kayıpları bir tarafa, kurumlarda can güvenliğimiz yok. Sağlık çalışanları evlerinden çıkarken ailesiyle vedalaşıp öyle mi çıkacaklar? Bu problemin çözülmesi gerekiyor. Vatandaşın da sağlık çalışanını bir şekilde anlaması gerekiyor” diye konuştu.

“Bu problemlerin çözülmesi gerekiyor”

Başkan Demircan, kendi yaşamından bir örnek vererek şöyle konuştu: “Annem kanser hastasıydı. Gözümün önünde bir doktor arkadaşım, annemi geri döndürmek için kalp masajı yaptı. Annem vefat etti, geri çeviremediler. Gittim doktor arkadaşımın elini sıktım, teşekkür ettim. ‘Anneme hakkınızı helal edin’ dedim. Şimdi benim annem anne değil miydi? Bu arkadaşın annesini doktor arkadaşımız tedavi etmiş, şifayla taburcu etmiş. Evinde tekrar kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiş. Onun annesi anne de bizim ki taş mıydı? Biz teşekkür edip helallik istiyoruz, diğeri gidiyor mermi yağdırıyor. Bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. Sağlık sisteminde hiçbir şey yolunda gitmiyor. Randevu alamıyorsan sorumlusu sağlık çalışanlar değil. Sistemsel problemler çözülmediği sürece bu olaylar devam edecek. Olan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza olacak.”

Demircan, yaşanan olay nedeniyle Kurban Bayramı’nın sağlık çalışanları için kara bayram olarak geçeceğini söyledi.

“İnsanca yaşayabilmek için organize olmak lazım”

Demokratik Sağlık Sen Hekim Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Karaçelik ise dün yaşanan olayın bir katliam olduğunu belirterek, “Bu tamamen bir organizasyon sorununun sonucu. 28 yıllık doktorum, her türlü aşamasını gördüm. Her türlü zorluğunu gördüm ve hala yaşıyorum. Benimle beraber çalışan hemşire, teknisyen, sekreter, temizlik personeli arkadaşım var. Biz hepsiyle bir yoldayız. Bu yolculukta biz insanca yaşamak istiyoruz. Tabii ki hasta ve hasta yakınları da insanca yaşamak istiyor. Mesele bu. İnsanca yaşayabilmek için organize olmak lazım. Bu organizasyonu kuracak olan hükümet, sağlık bakanlığı, hastane yöneticileri, bizler ve en alt kademeye kadar ki herkes. İyi bir organizasyonla bu işler çözülür. Hasta ve hasta yakınının şiddeti, sağlık çalışanlarına olan çözümün tek çözümü iyi bir organizasyon diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.