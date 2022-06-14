Demokratik Sağlık Sen’den iyileştirme ve 3600 ek gösterge açıklaması

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılması planlanan iyileştirmelerin bir ‘müjde’ olarak görmediklerini söyledi. Kamuda sözleşmeli statüden vazgeçilmesi çağrısı yapan Başkan Demircan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşülen 3600 ek göstergede yer alan mali hak düzenlemeleri hakkında, “Emekliliğe etki etmeyen performans yönetmeliği yok hükmündedir” idafesini kullandı.

2020’nin Mart ayından itibaren başlayan pandemiyle beraber sağlık çalışanlarına müjdeler verildiğini ifade eden Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılması planlanan iyileştirmeler hakkında açıklama yaptı. Başkan Togan Demircan, müjdelik bir durum olmadığını vurgulayarak, “Taslakları hep birlikte okuyoruz, açıklamaları dinliyoruz. Var mı beklentilere karşılık, yaralara merhem. Sağlık çalışanları kamuoyunda öyle bir noktaya getirildi ki, sanki sürekli hükümetten zam isteyen, işini yapmayan, işini yapmak için şartlar ortaya koyan bir zümre gibi algılanmaya başladı. Sağlık çalışanları da diğer insanlar gibi insanca bir yaşam için gerekli ücret artışı talep ediyorlar. Hepsi bu” dedi.

“Kamuda sözleşmeli statüden vazgeçilsin”

Hekim istifalarının durdurulması için defalarca çağrıda bulunduklarını belirten Başkan Demircan, “Hekimlerin tek sorunu maaşları değil. Şiddet olaylarının mali hak kayıplarının daha önünde olduğunu ifade ettik. Çalışma süreleri, fiziki mekan, yemek, fazla mesai/ nöbet gibi ücretleri aslında bakanlığın birkaç yazı ile düzeltebileceği hususlardı. Ancak sorunlarına kimse eğilmedi. Hekim arkadaşlarımız Avrupa ülkelerinden fotoğraflar paylaşıyorlar. Sırada diğer nitelikli sağlık meslek mensubu arkadaşlarımız var, hemşireler yakında onların da Avrupa ülkelerinden toplu olarak öz çekimlerini görürüz. Almanya, sağlık çalışanlarına kancayı takmış durumda. Yıllardır söylüyoruz kamuda sözleşmeli statüden vazgeçilsin. 9-10 yıldır kadro bekleyen arkadaşlarımız var. Kadro verilmeyen sözleşmeli arkadaşlarımız kamu görevinden istifa ediyor, çalışmadıkları sürede dil eğitimlerini alıyor. Almanya’da anlaştıkları hastane eğitimleri boyunca aylık 350 Euro ücret ödüyor. Bugünkü kur karşılığı 6 bin 500 TL civarında. Doğal olarak yurt dışında çalışmak istiyor. Tatile gitmek, borç batağından kurtulmak istiyor. Bugün vatandaşın MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alamayışlarının nedenlerinden bir tanesi hekim olmayışı. Yarın randevu alan hasta tedavisini yapacak hemşirede bulamayacak” diye konuştu.

“Emekliliğe etki etmeyen performans yönetmeliği yok hükmündedir”

Demircan son olarak ise TBMM’de görüşülmeye devam eden 3600 ek göstergede yer alan mali hak düzenlemelerinin beklentileri karşılamadığını ve kutuplaşmaya sebep olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Her şeyden vazgeçerek önce memur ve emekliyi mevcut enflasyonun altında ezilmekten kurtarmak gerekmektedir. Sağlık çalışanları için emekliliğe etki etmeyen performans yönetmeliği yok hükmündedir. Performans yönetmeliği kaldırılmalıdır. Tek tip maaş ödemesine geçilmelidir. Bugünün koşullarında bir hemşire arkadaşımıza 40 bin TL aylık ödenecekse müjde o zaman müjdedir.”