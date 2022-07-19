Demokratik Sağlık-Sen’den ambulanslarda ses kaydı yapabilen kamera tepkisi

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, ambulansların sürücü kabinlerine ses kaydı alabilen kameralar yerleştirilmesi kararını eleştirerek, kararı anlamsız bulduklarını ve yeni bir mobbing uygulaması ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Demircan, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan ‘Kapı Güvenlik Sistemleri’ uygulamasının sadece hastanelerde değil, tüm sağlık kurumlarında uygulanması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni başlatılacak uygulamayla kazaların önlenmesi ve güvenlik amacıyla ambulansların sürücü kabinine görüntü ve ses kaydı alabilen kameralar yerleştirilmesi kararı alındı. Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, söz konusu kararı eleştirdi. Ambulansların GPS ile takip edildiğini hatırlatan Başkan Togan Demircan, “Yirmi dört saatlik nöbetlerini hangi koşullarda geçirdikleri, fiziksel koşullarının yetersizliği, güvenlik, yemek, can güvenliği gibi devasa sorunları dururken 112 acil sağlık hizmetlerine ait ambulansların kameralarla donatılmasını anlamsız buluyoruz. Binlerce liralık kamera sistemi hırsızlara da yeni bir alan oluşturacaktır. Kamera düzeneğini anladık, ses kaydı neden? Yeni bir mobbing uygulaması ile karşı karşıyayız” dedi.

“Sağlık çalışanları hiç kimsenin düşmanı değildir”

Sağlık kurumlarında etkili iletişim ve beden dili eğitimleri verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Togan Demircan, “Özellikle hasta ve yakınları ile ilk temas kuran arkadaşlarımıza bu eğitimlerin verilmesi elzemdir. Aracını otoparka park edemeyen, hastasının durumu hakkında yeterince bilgi alamayan veya bilgi alması bir şekilde engellenen kişi hıncını sağlık çalışanından çıkartıyor. Vatandaş hastane kantinlerini doktor, hemşire işletiyor zannediyor. Kantinde ödediği ücretin faturasını sağlık çalışanına kesiyor. Hastane kantinlerindeki fahiş fiyat oranlarına bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Lüks kafelerle hastane kantin fiyatları neredeyse denk.

Konya Şehir Hastanesinde Şehit edilen doktor arkadaşımız ve sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekmek adına bayram öncesi alınan iki günlük eylem kararları sonrası bazı kesimler tarafından sağlık çalışanları hain ilan edildi ama bayram nedeniyle iki günlük idari izine o kesim hiçbir şey söylemedi. Tabi o tarihlerde kendileri de izin kullandı. O zaman sorun yok. Sağlık çalışanları hiç kimsenin düşmanı değildir. Şifa veren bir eldir” diye konuştu.

“Vatandaş acil servislere boşu boşuna gidiyor”

Başkan Demircan, acil servislerden yaşanılan yoğunluğun nedenini hastaların randevu alamayışı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun çözümü acil servise gitmek değildir. Vatandaş acil servislere boşu boşuna gidiyor, branş hekimine gitmeli. Gereksiz yere acil servislerin iş yükünü artırmamalıdır. Defalarca hekim istifalarını durdurun diye çağrıda bulunduk. Sağlık çalışanlarının haklı taleplerine kulak verin dedik. Performans yönetmeliği, 3600 ek gösterge, kreş, yemek, liyakat, fiziki koşullar, can güvenliği, tek kalem maaş, sözleşmeli statüden vaz geçin dedik. Ve yine diyoruz."

Demircan’dan yetkili sendikalara tepki

Son zamanlarda sağlık müdürleri, başkan ve yardımcılarının maaşları ile hekim maaşlarının yetkili sendika temsilcileri tarafından kıyaslanmakta olduğunu söyleyen Demircan, “Sağlık idarecilerinin maaşları Türkiye’de ki enflasyonu göz önüne aldığımızda normal bir oran, az alan eksik alan enflasyon altında ezilen sizin toplu sözleşme masasında temsil ettiğiniz memurlar. Doktor, hemşire, teknisyen. Sizin sayenizde bu oranlarda maaş alıyorlar. Sizin yüzünüzden geçinemiyorlar. Unutmadık 6. Dönem toplu sözleşmeden sonra ‘Memurlar toplu sözleşmeden memnunlar, teşekkür ediyorlar’ dediniz” ifadelerini kullandı.

Demircan son olarak, ‘Kapı Güvenlik Sistemleri’ uygulaması için Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, uygulamanın sadece hastanelerde değil, aile sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde de uygulanmasını beklediklerini söyledi.