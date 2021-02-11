Demircan: "Siyaset için değil, sendikacılık için varız”

“Siyaset için değil, sendikacılık için varız” diyen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Sendikaların veya siyasi partilerin birbirlerini kucaklayıp ‘bizim partimiz’ veya ‘bizim sendikamız’ gibi cümleler kurmalarını da doğru bulmuyoruz” dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Bizim işimiz fiili hizmet tazminatı, 3600 ek gösterge, performans yönetmeliği, kreş sorunu, sosyal tesis eksiklikleri, mobbing uygulamaları, ek ödemenin maaşlarla birleştirilmemesi, farklı istihdam modelleri, akademik kariyer önündeki keyfiyetler, sözel ve fiziki şiddet olayları, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ve bu sınavların ücretleri, atanamayan sağlık çalışanları, sağlık evleri, markpaktis, şehit statüsü, pandemi öncesi ve sonrası arkadaşlarımızın genel sorunları ve sendikamızın çözüm önerileridir. Biz bu kısımla ilgilenmekteyiz. Sendikaların idareler üzerinde baskı oluşturmasını ve farklı diller kullanmasına karşıyız. Bu dil üyenin menfaatine değil. Şöyle ki en son toplu sözleşme masasında hükümet temsilcilerinin teklifleri karşısında sendikalar masayı terk etmişti. Burada kaybeden taraf maalesef kamu çalışanları oldu. Sendikaların veya siyasi partilerin birbirlerini kucaklayıp ‘bizim partimiz veya bizim sendikamız’ gibi cümleler kurmalarını da doğru bulmuyoruz. Siyasi parti temsilcileri de, STK temsilcileri de kutuplaştıran bu cümlelerden uzak durmalı. Ortak nokta kamu çalışanlarının, milletin ve devletimizin menfaatleri olmalıdır” ifadelerin kullandı.

“Siyaset için değil, sendikacılık için varız”

Demokratik Sağlık Sen’in 2011 yılında “Siyaset için değil, sendikacılık için varız” ilkesi ile kurulduğunu ve o günden beri bu ilkesinden sapmayarak çalışmalarına devam ettiğini belirten Demircan, sendikanın 2013 yılında bağımsız beş sendika ile birleşerek Tüm Memur Sen Konfederasyonunun kuruluşunda yer aldığını belirtti. Demircan, “Demokratik Sağlık Sen, siyaseti siyasi parti temsilcilerinin bürokratik işlerinde muhatapları tarafından gerçekleşmesini savunan bir yapıdadır. Bu nedenle sendikamız herhangi bir partinin organı gibi çalışmamakla birlikte, bürokrasinin kendi çalışma arkadaşlarını belirlemesi noktalarına da müdahil olmamaktadır. Allah’a hamd olsun; bugün hiçbir üyemiz müdür, başhekim, başhemşire olmak için kapımızı çalmıyor” diye konuştu.