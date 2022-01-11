Demircan; ’Sağlık çalışanları mali hakları düzenlemesi tamamlansın’

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan; pratisyen hekim, hekim ve diş hekimlerini kapsayan ancak daha sonra tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmek üzere bütçe görüşülmeleri sonrasına bırakılan mali haklara yönelik düzenlemenin tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yaptığı yazılı açıklamada, “Aralık ayında Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilen pratisyen hekim, hekim ve diş hekimlerimizi kapsayan ancak daha sonra tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmek üzere bütçe görüşülmeleri sonrasına bırakılan mali haklara yönelik, sağlık çalışanlarında bir umut olan ve yarım kalan düzenlemenin tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

“Asgari ücretin altında aylık alan sağlık çalışanlarının beklentileri karşılık bulmalıdır” diyen Genel Başkan Demircan açıklamasında, “Sağlık Bakanımız tarafından geçtiğimiz yıl Dünya Sağlık Örgütüne 2021 yılının ‘Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı’ olması teklif edilmiş ve bu talep kabul görmüştü. Ancak ülkemizde sağlık çalışanlarını motive edecek mali ve sosyal haklara ilişkin bir düzenleme maalesef gerçekleşmedi. Görevi başında vefat eden sağlık çalışanları şehit dahi sayılmadı. Büyükşehir belediyeleri ulaşım hizmetlerinden ve belediyeler tarafından işletilen otoparklardan sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlanmalarını bile bin zorlukla sağlandı, otoparklardan ücretsiz yararlanma son buldu. Bugün yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapmakta olan sağlık çalışanı arkadaşlarımız otobüs sürücüleri tarafından ‘sağlık çalışanı olmadıkları’ gerekçesiyle toplu taşıma araçlarından indirilmekteler. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan arkadaşlarımızın da sağlık çalışanı olarak kabul edilmelerini istiyoruz. Tüm bu yaşanılanlar sağlık çalışanlarını demorolize etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 50 bin lira aylık alan sendika temsilcisini de memurlar için hakkaniyet ölçüsünde zam ve seyyanen zam taleplerinde bulunmaya davet ettiğini söyleyen Demircan, “Enflasyon farkı bir zam değildir. Maaşın enflasyon karşısında erimesinden kaynaklı doğan farkın hükümet tarafından hak sahiplerine ödenmesidir. Yetkili sendika tarafından yüzde 2,5’lik zam oranı için ‘ateşi alır ama közü söndürmez’ demek memur kardeşimize hakaretten başka bir şey değildir. Bu manada kurdukları cümlelere hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Elbet kendi maaşları için bu cümleleri kurmalarında bir beis yoktur. Ancak üç kuruş maaş alan memur için bu cümle kurulamaz. İcra makamında olan sendika temsilcilerinin serzenişte bulunmaya, şikayet etmeye hakları yoktur. Kendilerine, muhataplara reel sorunları dosdoğru anlatmakla sorumlu olduklarını yeniden hatırlatmak isterim. Ayrıca başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerinin sosyal medya aracılığı ile sorunlarını iletmeye çalışma gayretleri, sarı sendikaların sorunlardan ve çözüm önerilerinden ne kadar uzak olduklarının da ayrı bir göstergesi. Bu nedenle yıllardır dillendirdiğimiz ve Demokratik Sağlık Sen ile ete kemiğe bürünen siyasetsiz sendikacılık anlayışının önemi de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanı arkadaşlarımızı kuruluş ilkemiz olan siyasetsiz sendikacılık anlayışı ile bir arada olduğumuz Demokratik Sağlık Sen çatısı altında toplanmaya davet ediyorum” dedi.