Demircan, doktorlara zam açıklamasıyla ilgili konuştu: "Bir bütün neden sağlanmadı?"

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, doktorlara yönelik zam açıklamasına değinerek, "Elbet analarının ak sütü gibi helaldir, haklarıdır. Peki o hekim arkadaşlarımızı düşünen akıl ile hekimin birlikte çalıştığı; hemşiresinden ebesine, teknisyeninden teknikerine, ATT’ye; paramedikten, şoföründen, hizmetlisine ve memuruna varıncaya kadar hekim dışı arkadaşlarımıza bir iyileştirme neden düşünmedi? Veya düşündüyse neden birlikte açıklamadı? Bir bütün neden sağlanmadı?" diye sordu.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın doktorlara yönelik zam açıklamasıyla ilgili değerlendirme yaptı. "Bir bütün neden sağlanmadı?" diyen Togan Demircan, "Sağlık Bakanının cümlelerine tüm sağlık çalışanlarımız şeklinde başlayıp, hekim, uzman hekim ve diş hekimlerimiz şeklinde bitirmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Demircan, "Elbet analarının ak sütü gibi helaldir, haklarıdır. Peki o hekim arkadaşlarımızı düşünen akıl ile hekimin birlikte çalıştığı; hemşiresinden ebesine, teknisyeninden teknikerine, ATT’ye; paramedikten, şoföründen, hizmetlisine ve memuruna varıncaya kadar hekim dışı arkadaşlarımıza bir iyileştirme neden düşünmedi? Veya düşündüyse neden birlikte açıklamadı? Bu insanların aynı marketten aynı kasaptan aynı pazardan alış veriş yaptıkları düşünülemedi mi?" diye sordu.

"Yıllardır sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu dile getirdik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yapan Togan Demircan, şöyle devam etti: "Yıllardır sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu dile getirdik, aynı cümleleri konunun muhataplarından da duyduk ancak uygulamada bunu göremedik. Performans yönetmeliğinin yayınlandığı ilk yıllarda hep bir ayrımcılık yaşandı, halen de yaşanmakta. Aynı bakanlığa bağlı aynı yönetmelik ve kanunlara tabi karşı karşıya iki hastanede ödenen miktarlar farklı. Özellikle birkaç açıklamamızda hekim istifalarının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirmiştik. Beraberinde memur arkadaşlarımızın maalesef delikli kuruşa muhtaç hale getirildiğinden bahsederek itibarlarının geri verilmesi gerektiğini söylemiştik. Fiyaskoyla sonuçlanan kimlerine göre tarihi kazanımlarla ifade edilen bize göre ise hüsranla sonuçlanan altıncı dönem toplu sözleşme üzerinden dört ay gibi bir süre geçti imza edilen rakam döviz kurları karşısında şimdiden yok olduğu, mevcut maaşların neredeyse yüzde 50’si buhar oldu" dedi.

Yetkili sendikalara sert eleştiriler

"Yetkili sendika ve ortağı sendikanın bu ayrıştırma karşısında hangi ses tonuyla, hangi reaksiyonla tepki vereceklerini merak ediyorum" diyen Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, şunları söyledi: "Acaba hekim dışı sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerine ne denli katma değer sağladıklarının farkına varılması için bir eylem kararı alacaklar mı yoksa yine ’Görevdeyiz, Grevdeyiz mi’ diyecekler. Bu ayrımcılığa sessiz mi kalacaklar, bekleyip göreceğiz. Her toplu sözleşme döneminde hazine bakanı gibi konuşan sendika temsilcileri görüyor musunuz, istenildiğinde bir hemşirenin taban aylığından fazla zam yapılabiliyormuş. Ey yetkili sendika bugün lisans mezunu bir hemşire dört bin lira maaş alıyor biliyor musunuz? Bu serzenişin sebebi neden hekimlere veriliyor değil, neden hepimize verilmiyor. Neden ayrıştırılıyoruz. Neden iş barışı bozuluyor, neden motivasyonumuz yerle yeksan ediliyor. Bugün memur kardeşlerimizin sosyal medya hesaplarında ’ayçiçeği yağı olsaydım yüzde 60 zam alırdım’ paylaşımlarını görüp yüreği sızlamayan yetkili sendika temsilcileri ’falanca ayda sendikanıza katılan yeni üye sayılarını’ açıklıyordunuz, bugün kamu çalışanlarının karşısına nasıl çıkacaksınız, ne cevap vereceksiniz. ’Haberimiz yoktu’ mu diyeceksiniz. Hani memur toplu sözleşmeden memnundu?"