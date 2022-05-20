‘Değişim’e sanatsal bakış

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının çalışmalarından oluşan “Değişim” temalı sergi, sanatseverlerle buluştu.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin farklı bölümlerindeki 28 öğretim elemanının değişim temasında kendi sanatsal bakış açılarıyla ürettiği eserlerin yer aldığı sergi, Selçuk Yaşar Kampüsü Fuaye Alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Ertep, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Baskı teknikleri ile üretilmiş eserlerden dijital resme, üç boyutlu ürün tasarımından video art ve oyun tasarımına kadar öğretim elemanlarının eserleri izleyenlerin beğenisine sunuldu. Değişim temasıyla üretim tekniklerinin kişisel ifade aracı olarak ele alındığı çalışmalar, katılımcı akademisyenlerin kavramsal yaklaşımlarını gözler önüne serdi.

Açılışta, müzik bölümü öğrencisi flüt sanatçısı Berkay Diker de Çağdaş Onaran’ın bestesini seslendirdi.