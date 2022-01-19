Danimarka ve İzmir arasında sanat iş birliği

Yaşar Üniversitesi, Danimarka Kültür Bakanlığı tarafından kurulan ve yedi yüksek öğretim enstitüsünün temsilcilerinden oluşan InterArt isimli çalışma grubunun üyelerini ağırladı. Danimarka’da bulunan çeşitli müzik akademi ve okullarının temsilcileri, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri eşliğinde İzmir’i gezip yeni iş birlikleri için görüşmeler yaptı.

Uluslararasılaşma alanındaki bilgiyi artırmak ve paylaşmak, yüksek öğretim kurumlarının yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak amacıyla Danimarka Kültür Bakanlığı tarafından kurulan InterArt’ın, müzikten sinemaya farklı disiplinlerden altı kişilik temsilci heyeti, İzmir’i ziyaret etti. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni’nin girişimleriyle gerçekleşen ziyarette heyet; Alsancak, Urla ve Kemeraltı gibi İzmir’in farklı noktalarını görüp İzmir Sinema Ofisi’ni de gitti. Heyet, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünde, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek, Sanat ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ile Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi yetkilileri ile iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Danimarka Kraliyet Müzik Akademisi, Danimarka Film Okulu, Ulusal Danimarka Gösteri Sanatları Okulu, Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi, Kraliyet Müzik Akademisi, Ritmik Müzik Konservatuarı ve Danimarka Ulusal Müzik Akademisi temsilcilerinden oluşan InterArt heyeti, Yaşar Üniversitesini gerek uluslararasılaşma gerekse eğitim, akademik ve stratejik planlama konusunda çok başarılı bulduklarını da belirterek sıcak ev sahipliği için teşekkür etti. Heyet ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de ortaklaşa kültür, sanat, müzik organizasyonları ve film festivali gibi projeler yürütmek için görüşmelerde bulundu.