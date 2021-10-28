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Cumhuriyetimizin 98. yılı Aliağa’da kutlanıyor

Cumhuriyetin 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Aliağa’da da tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Aliağa’da iki gün sürecek kutlamaların birinci günü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi tören programıyla başladı.

İZMİR 28.10.2021, 17:02
Cumhuriyetimizin 98. yılı Aliağa’da kutlanıyor

Cumhuriyetin 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Aliağa’da da tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Aliağa’da iki gün sürecek kutlamaların birinci günü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi tören programıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun Atatürk Anıtına çelenk sunumlarını gerçekleştirdi. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Cumhuriyet Bayramı resmi programı Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile son buldu.

Etkinlikler sürecek

Cumhuriyet Bayramı coşkusu 29 Ekim Cuma günü tüm gün boyunca gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek. İkinci gün programı 10.00-10.20 saatleri arasında Aliağa Kaymakamının makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayacak. Saat 10.30’da Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman beraberinde Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Cumhuriyet Meydanı’nda törene katılanların bayramını kutlayacak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ile Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam edecek. Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek. Şehit Murat Coşkun Ortaokulunun “Cumhuriyet Korosu”, cumhuriyet konulu şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, mehteran takımı gösterisinin ardından program Aliağa Belediye Bandosu eşliğinde yapılacak tören geçişiyle son bulacak.

Fener alayı ve kortej

Gündüz gerçekleştirilen resmi programın ardından kutlamalar, akşam Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen kortej ile devam edecek. Saat 18.30’dan itibaren Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünde toplanmaya başlayacak kortej saat 19.00’da hareket edecek. Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na ulaşacak.

Cumhuriyet Konseri coşkuyu doyasıya yaşatacak

Cumhuriyetin 98. yılı kutlamalarına unutulmaz şarkıları hafızalara kazınan Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) renk katacak. Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.30’da Türk Pop müziğinin sevilen grubu MFÖ sahne alacak. Her zaman popülerliğini koruyan efsane grubun solistleri Mazhar Fuat Özkan, seslendirecekleri şarkılarla cumhuriyet coşkusunu Aliağa’da doyasıya yaşatacak.

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