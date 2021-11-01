Cumhurbaşkanlığı Kupası Çiğli’de

Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, 17 ülkeden 96 teknenin katılımıyla gerçekleştirilen 5 etaplı Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

2021 Avrupa Spor Kenti unvanını elde eden Çiğli Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın IRC4 Kategorisini ilk sırada tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazandı. Yarışmanın Bodrum ve Marmaris’te düzenlenen ilk etabını lider tamamlayarak İstanbul etabına başlayan Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, 5 etabı toplam 7 kupa ile tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Çiğli’ye getirdi.

Gümrükçü yalnız bırakmadı

Yarışmanın Bodrum ve Marmaris etabında takımının yanında olan Başkan Utku Gümrükçü, İstanbul etabına da katılarak takımına mücadeleler boyunca moral ve destek verdi.

Başkan Gümrükçü: “Çiğli’ye ve İzmir’e armağan olsun”

Yelken alanında ülkenin en prestijli kupasını İzmir’e getirmekten dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Çiğli, İzmir’in merkezinde en uzun sahil şeridine sahip olan fakat bugüne kadar deniz ile bağlantısını kuramamış bir ilçe. Çiğli Belediyesi olarak, hayata geçirdiğimiz sportif yatırımlar ile 2021 Avrupa Spor Kenti unvanını alarak sportif branşlarda varlığımızı ve başarımızı Avrupa’da tescilledik. Kentimizin denizle olan bağlantısını kurmak için su sporlarına eğilme kararı aldık. Bu doğrultuda, ilk olarak İzmir Körfez Yarışlarına daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı Kupasına Bear Sailing ekibiyle birlikte katıldık. Bugün çalışmalarımızın ve yatırımlarımızın meyvesini Türkiye’de su sporları alanında verilen en prestijli ödül olan Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanarak aldık. Bu büyük kupa denizle buluşma sevdası olan Çiğlimize ve deniz kenti olan İzmir’e armağan olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bear Sailing Yönetim Kurulu Başkanı Ender Tan, "96 profesyonel ekiple mücadele ettiğimiz yarışmanın Bodrum ve Marmaris’te düzenlenen en uzun ve en zorlu etabını hem kendi kategorimizde hem de genel klasmanda lider olarak tamamladık. Farkımızı amatör ruhla ve profesyonel bilinçle mücadele ederek ortaya koyduk. Emeklerimizin boşa gitmemesinden ve kupanın İzmir’e gelmesinden ötürü mutluyuz" şeklinde konuştu.