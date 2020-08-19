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Covid-19’un etkilerini sanatla anlattılar

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SANAT TASARIM FAKÜLTESİ FİLM TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARANTİNA SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİMLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PROJELER, ÇEVRİMİÇİ SERGİ HALİNE GETİRİLDİ.

İZMİR 19.08.2020, 09:22
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Covid-19’un etkilerini sanatla anlattılar

Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Film Tasarım Bölümü öğrencilerinin karantina sürecinde uzaktan eğitimle gerçekleştirdikleri projeler, çevrimiçi sergi haline getirildi. Küresel salgının etkilerini sanatla kavrayabileceğimiz ve yenebileceğimiz düşüncesinden hareketle yola çıkan öğrenciler, 21 projeye imza attı.

‘Uzak Kaldın Yakına Gel’ ismi verilen sergide öğrenci projeleri video, fotoğraf, resim ve illüstrasyonlardan oluştu. Sergiyi gezmek isteyen ziyaretçiler için kare kodlar kullanılarak videolara doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Küresel salgının zorlu sürecini tema olarak seçip tüm sınırlamalara rağmen sanatın ve üretimin devam edebileceğini vurgulamaya çalışan gençler, projelerden bazılarını şöyle anlattı:

Yağız Yaşın (Proje adı: Covid-19)

“Bilinmeyene bir geçiş”

“Yaşadığımız sürecin ilk başlarında haberleri izlemekle ve korkmakla yetiniyorduk. Sonra evlere kapandık, içeriye döndük. Bazen kendimizi yeniden tanıdık, bazen kendimizi tanımadan zamanı boşa doldurduk. Hayatımızın ikinci bir perdesine geçtik. İnsanlığın yeni normal olarak adlandırdığı yani bilinmeyene bir geçiş. Projemde, insanların kendi içlerinde yaşadıklarını ve hayatlarında yaşayacakları boşluğu onların doldurduğu sokaklarla göstermeye çalıştım.”

Derin Girgin (Proje adı: Evde Kal Güvende Kal)

“Ortak insanlık paydamız ortaya çıktı”

“Covid-19’un etkisi dünya genelinde her geçen gün daha da artarken, kayıplar da hızla artmaya devam ediyor. İnsanlığın tek odağı bu virüs oldu. Sadece filmlerde görebileceğimiz anormal bir durum yaşıyoruz. ‘Gözümüzle bile göremediğimiz bu kadar küçük bir şeyin etkisi nasıl bu kadar büyük olabiliyor?’ sorusunu kendimize soruyoruz. Hepimiz çok acımasız ve zorlu tarihi bir döneme şahit oluyoruz. Ancak şu var ki; Covid-19 salgını ile dil, din, ırk, renk, sınıf, düşünce ayrımı olmaksızın ortak insanlık paydalarımız ortaya çıktı.”

Hazal Adıgüzel (Proje Adı: Herkes İncinir)

"Yaşadıklarımızın kısa bir kesiti"

“Pandemi süreci toplum içinde oluşmuş sosyal ilişkilerimizi doğrudan etkiledi. Başlangıçta sadece medyadan duyduğumuz verilerle pek içselleştiremediğimiz pandemi durumunda herkes evine kapandı. Normalleşme süreci ile beraber ise insanlar farklı bir toplamsal hayatın içine girdi. Herkesin evde kaldığı pandemi döneminde hazırlanan bu klip yaşadıklarımızın kısa bir kesiti oldu. Klibin final kısmı o zamanlarda benim için bu hikayenin imkansız sonu iken yeni normalin ta kendisi oldu.”

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