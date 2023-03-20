‘Çölyaklı Çocuklarımız Mutlu Olsun’ projesinin ilk aşaması tamamlandı

Konak Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) işbirliği ile yapılan “Çölyaklı Çocuklarımız Mutlu Olsun” projesi, düzenlenen etkinlikle başladı. Etkinliklere ilgili dernekler ve çölyaklı çocukların aileleri katıldı.

“Çölyaklı Çocuklarımız Mutlu Olsun” projesi İzmir’de düzenlenen etkinlikle başladı. Etkinliğe Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri, Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü diyetisyenleri, Konak İlçe Sağlık Müdürü Dr. Berkay Kocasarı, Glutensiz ve Organik Yaşam Derneği, Çölyak Organik Beslenme Derneği ile ilgili dernekler ve çölyaklı çocukların aileleri katıldı.

“Aşçılık Programı öğretim görevlileri uygulamalı olarak anlattı”

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisleri ve Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü diyetisyenleri katılımıyla “Çölyak ve Glutensiz Beslenme” konularında yapılan eğitim sonrası, İKMYO mutfağında Glutensiz Brioche Ekmek, Glutensiz Pizza, Glutensiz Krep (Köfte ile Beraber), Pirinç Pudingi ürünlerinin nasıl hazırlanacağını Aşçılık Programı öğretim görevlileri uygulamalı olarak anlattı.

İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitimin iki aşaması olduğunu; ilk aşamasında çölyaklı çocukların ebeveynlerini, ikinci aşamasında ise Konak ilçesinde yemek üretimi yapan işletmeleri çölyak konusunda bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirtti.