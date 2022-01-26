Çocukluktan gelen tiyatrocu olma hayaline üniversitede kavuştu

İzmirli Elif Tanınmış (26), çocukluktan gelen tiyatrocu olma hayalini üniversite sıralarında gerçeğe dönüştürdü. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nü kazandıktan hemen sonra New York Sanat Akademi’de tiyatro eğitimine başlayan Tanınmış, hayallerini süsleyen sanat hayatına ilk adımı attı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) hem lisans hem tiyatro eğitimini başarıyla sürdüren Elif Tanınmış (26), kısa sürede yeteneğiyle fark oluşturarak sahneyle tanıştı. Akademide 4 yıl eğitim alan ve bu süre içerisinde ‘Kanlı Nigar’, ‘Bana bir şeyler oluyor’ ve ‘İki efendinin uşağı’ gibi birçok oyunda izleyici ile buluşan Tanınmış, kendisi gibi tiyatrocu olmak isteyen çocuklara ve gençlere ulaşmak için de harekete geçti.

Elif Tanınmış ve akademiden mezun olduğu arkadaşları, bu hedefle 2019 yılında Tiyatro Ansambl’ı kurdular. Tiyatro Ansambl ve New York Sanat Akademi’nin iletişim sorumluluğunu üstlenen Tanınmış, hem sahnede rol almayı sürdürüyor hem de tiyatronun geniş kitlelere ulaşması için mücadele ediyor. İEÜ’de, pazarlama iletişimi alanında yüksek lisans da yapan Tanınmış, “En büyük hedefim, erken yaştan itibaren tiyatroya ilgiyi artırmak, bu sayede yeni yeteneklerin keşfedilmesine zemin hazırlamak” dedi.

Kendisini en özgür hissettiği yerin sahne olduğunu ve bu tutkudan asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Tanınmış, “Tiyatroya olan ilgim, birini görerek ya da bir şeyden esinlenerek başlamadı. Çocukluğumdan itibaren içimden gelen, kendiliğinden gelişen bir his olduğunu söyleyebilirim. İlkokuldan itibaren tiyatroya ilgim vardı; ama bir türlü eğitim almak, bu alanda kendime yol açmak fırsatını yakalayamadım; ancak ne olursa olsun, tiyatroya adım atacağım o günü heyecanla bekledim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni kazandıktan sonra da artık tiyatroya atılma zamanımın geldiğini düşündüm; çünkü ortaokul ve lise döneminde ailem, akademik eğitimi her zaman daha ön planda tutuyordu. Üniversiteyi kazanmamla birlikte durum değişti” şeklinde konuştu.

"Tiyatro, benim için özgürlük ve sevgi demek"

Tanınmış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir işi severek, isteyerek yaptığınızda başarıya ulaşmak kolay oluyor. Tiyatroda bunu çok net anladım. Üniversite döneminde başladığım New York Sanat Akademi, her anlamda benim hayatımı değiştirdi. Akademinin Genel Sanat Yönetmeni Onur Atacan ile tanışmak, benim en büyük şanslarımdan biri oldu. Beni çok doğru yönlendirdi, vizyon kazanmamı sağladı. Çok çalıştım, emek verdim ve kısa sürede de tiyatroda kendimi kanıtladım. Tiyatro, benim için özgürlük ve sevgi demek. İyi ki tiyatroya başlamışım, tiyatro tutkumdan vazgeçmemişim.”

İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans lisansa başladığına dikkat çeken Tanınmış, “Üniversite döneminde aldığım eğitim, bana çok şey kattı. Üniversitemde hep mutluydum. Bu noktada yüksek lisansıma da yine İzmir Ekonomi Üniversitesinde devam etmeye karar verdim. Üniversitemde edindiğim bilgi birikimi ve deneyimi, Tiyatro Ansambl için kullanıyorum. Burada hem oyunculuk yapıyorum hem de iletişim sorumlusu olarak görev alıyorum. İş hayatım ile en sevdiğim şey olan tiyatronun bir araya gelmesi, benim için tarif edilemez bir duygu. Tiyatro Ansambl ve New York Sanat Akademi aracılığıyla özellikle çocuk ve gençlere ulaşmayı, tiyatroya yeni cevherler kazandırmayı amaçlıyorum. Gelecekteki tüm hedeflerim buna yönelik” ifadelerini kullandı.

Tanınmış, 29 Ocak Cumartesi saat 20.30’da, Konak’taki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, Onur Atacan’ın yazıp yönettiği ‘Sizi Tanıyorum’ adlı oyunun sahnede olacağını da belirterek İzmirlileri oyuna davet etti.