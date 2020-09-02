Çocukların hayal gücüyle “Büyük Zafer”

Gaziemir Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği resim yarışmasına katılan çocukların eserleri, düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın elinden aldı.

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda genç kuşakların bu bayramın önemini kavramaları, resim yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için resim yarışması düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim yarışması, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için olmak üzere iki farklı kategoride yapıldı. Yarışmaya katılan eserler Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Akın ile resim eğitmenleri Hatice Yazıcı ve Çiçek Şahinkaya’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Jürinin puanlaması sonucu ilkokul kategorisinde Kübra Vatansever birinci, Akın Yalçın ikinci, Beren Minoz üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Sura Yaşa birincilik, Ada Nil Ünlü ikincilik, Efsa Bayram üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Sergi ve ödül töreni

Yarışma sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yarışmaya katılan öğrencilerin eserleri Gaziemir Belediyesi hizmet binasının zemin katında düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi; Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcısı Deniz Dinler, birim müdürleri, yarışmaya katılan çocuklar ve ailelerin katıldığı törenle açıldı. Serginin açılış töreninde Başkan Halil Arda yarışmaya katılan tüm çocuklara teşekkür belgesi, dereceye girenlere ise ödül verdi. Sergideki eserleri tek tek inceleyen Başkan Arda, resimler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

“Çocuklarınıza Atatürk sevgisi aşılayın”

Sergi açılışında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sergiye katıldıkları için öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti. Vatan uğruna verilen mücadelelerin asla unutulmaması gerektiğini söyleyen, ailelerden çocuklarına Atatürk sevgisini aşılamalarını isteyen Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zaferinin 98. yılını büyük bir heyecanla kutluyoruz. Çok daha büyük bir heyecanla kutlamak isterdik. Ancak pandemi koşulları nedeniyle maalesef hayatımız alt üst oldu, her şeyimiz çok etkilendi. Yarışmamıza katıldığınız, birbirinden güzel resimler yaptığınız için siz çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda hep birlikte zaferimizin 99. yılını, 100. yılını çok daha büyük coşkuyla kutlarız. Yarışamaya katılan çocuklarımıza ve çocuklarını teşvik eden ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Büyük taarruzlar, meydan muharebeleri, vatan uğruna verilen mücadeleler asla unutulmamalı. Bu vatan için canını vermiş şehitlerimiz asla unutulmamalı. Bugünlere hiç kolay gelinmedi, o yüzden çocuklarımızı Atatürk sevgisi ile büyütmeye devam edin. Biz de çocuklarımızı her koşulda desteklemeye devam edeceğiz.”

Gaziemir Belediye hizmet binasının giriş katındaki sergi, 11 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak.