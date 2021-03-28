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Çocuklar Dünya Tiyatro Gününde sahne aldı

İzmir’in Dikili ilçesinde, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla çocukların rol aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

İZMİR 28.03.2021, 11:56
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Çocuklar Dünya Tiyatro Gününde sahne aldı

İzmir’in Dikili ilçesinde, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla çocukların rol aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Dikili Vakfı yöneticisi ve aynı zamanda tiyatro oyun yazarı Mine Atlatmaz’ın hazırlamış olduğu ‘Sevgi Ormanı’ adlı oyun, Dünya Tiyatro Gününde vakıf binasının tiyatro sahnesinde çocuklar tarafından sahnelendi. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda izleyicinin alındığı oyun büyük beğeni kazandı. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren tiyatro grubu, Mine Atlatmaz’ın kaleme aldığı ve yönettiği oyunla pandemi döneminde izleyici ile buluşmuş oldu. Çocukların oyundaki performansı oyun sonunda ayakta alkışlandı.
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