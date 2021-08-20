Çocuk ve genç tutukluların topluma kazandırılması amacıyla protokol

İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile İzmir Sanayici İş İnsanları Derneği arasında, kurumda bulunan çocuk ve genç tutukluların kurum içinde ve tahliyeleri sonrasında topluma kazandırılması için bir protokol imzalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu ile İzmir Sanayici İş İnsanları Derneği arasında bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, ceza infaz kurumunda bulunan çocuk ve genç tutukluların, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, bilimsel ve kültürel birikimlerinin geliştirilmesi, sağlıklı bir birey olarak yetişmesi, tahliye sonrası topluma kazandırılması, hayatını devam ettirebilmesi amacıyla durumlarına uygun iş yerlerinde istihdam olanaklarının sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Protokol törenine; İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Temür, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Ali Talak katıldı