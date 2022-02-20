Çocuk istismarına karşı farkındalık eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilkokul dönemi çocuklarına yönelik “Sınırlarım Onayım Farkındalık Eğitimi” projesini başlattı. İstismara karşı farkındalığın amaçlandığı proje kapsamında ebeveyn ve öğretmenlere de eğitim verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “çocuk dostu kent” vizyonu doğrultusunda ilkokul dönemi çocuklarına yönelik “Sınırlarım Onayım Farkındalık Eğitimi” projesinin ilk uygulaması yapıldı. 3 Kasım 2021-11 Şubat 2022 tarihleri arasında Dokuz Eylül Rotary Kulübü işbirliğiyle yapılan projede, ’çocukların bedenleri üstündeki söz hakları, bedenlerini nasıl koruyacakları, mahremiyet ve onay’ gibi konular ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü personeli sosyolog Duygu Erişkin tarafından verilen eğitimin uygulama ayağında, drama ve sanat etkinlikleri de yapıldı. Ebeveynlere ve öğretmenlere de farkındalık eğitiminin verildiği projenin ilk uygulaması, 328 çocuğun konuyla ilgili hazırladığı sanat etkinliklerini sahnelemesiyle son buldu. Proje yeni katılımcılarla sürecek.