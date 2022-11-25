Çocuk hakları Buca’daki panelde konuşuldu

20 Kasım 1989 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanan "Dünya Çocuk Hakları Günü" Buca’da unutulmadı. Çocuk Hakları günü nedeniyle Buca Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü öncülüğünde bir panel gerçekleştirildi.

Dünya Çocuk Hakları Günü Buca’da unutulmadı, konu bir panelde masaya yatırıldı. Buca Belediyesi ana hizmet binasındaki meclis salonunda, Ar-Ge Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen panelin moderatörlüğünü Psikolog ve Sosyolog Demet Işık yaptı.

Panele; Buca Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Avukat Eylem Kutluer Türker, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birim Sorumlusu Makbule Kurt, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Psikoloğu Ezgi Sönmez, İzelman A.Ş Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İcra Kurulu Üyesi Sevgi Tanboğa da konuşmacı olarak katıldı.

Tarihsel süreçte çocuk haklarının gelişimi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde çocuk hakları kavramları üzerinde durulan program, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Buca Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Eylem Kutluer, gerçekleştirmiş olduğu konuşmada Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesinden bahsederek, Türkiye’de hukuk sistemi içerisinde çocuk haklarının yerinden bahsetti.

"Çocuk gelişimi bir süreç"

Kutluer, “Çocuğa bakış açısı cumhuriyet dönemi ile yeni bir döneme giriyor. Medeni Kanunla birlikte kadını ve çocuğu korumaya yönelik olarak çağdaş adımlar atılıyor. Bugün Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlamamıza vesile olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989 yılında imzalanıyor. Türkiye’de bu anlaşmayı imzalıyor. 1995’de Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giriyor” dedi.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Psikoloğu Ezgi Sönmez de, “Suça sürüklenen çocuklar ve nedenleri” başlıklı bir konuşma yaptı.

Kendini güvende hisseden çocukların daha sağlıklı bireyler olduğunu ifade eden Ezgi Sönmez, çocuk gelişiminin bir süreç olduğunu belirtti. Sönmez, aileler ve toplum tarafından kabul görmeyen çocukların kendilerini ifade edebilmek için olumsuz ortamlara girip suça karışabildiklerini belirterek, “Çocukların suça teşvik edilmesinin hem ebeveynlerle hem toplumsal bakış açısıyla hem eğitim sistemiyle doğrudan bir ilgisi bulunmaktadır” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birim Sorumlusu Makbule Kurt ise kurum olarak yaptıkları Çocuk Hakları Farkındalık Anketi sonuçlarını açıklayarak şöyle konuştu:

”Çocuk hakları multidisiplin bir alan. Çocuk haklarını tek başına değerlendiremeyiz. Bir noktada; psikoloji, sosyoloji, hukuk, pedogoji gibi bir çok alan çocukla ilgili; ancak bütünsel olarak çalışılınca değer kazanıyor.”

Yaptıkları anketlerle çocuk hakları konusunun bilinirliğini ölçtüklerinden bahseden Makbule Kurt, bu konuda toplumsal bilincin çok düşük seviyelerde olduğunun altını çizdi.

İzelman A.Ş Sosyal Hizmetler Uzmanı Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İcra Kurulu üyesi Sevgi Tanboğa ise sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin İzelman Anaokullarında eğitim gören çocuklara öğretilmesi amacıyla kurum olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

“Çocuklar için projeler yapılırken çocukların fikirleri alınmıyor. Onların özel alanları, biz yetişkinlerin değil. Oysa ki projeler geliştirilirken çocukların da katılımı sağlanmalı, çocukların istediği biçimde olmalı" diyerek sözlerini sürdüren Sevgi Tanboğa, kavramların çocuklar tarafından bilinirliğinin artması için kurum olarak projeler geliştirip, uygulamalı olarak hayata geçirdiklerini kaydetti.