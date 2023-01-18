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Çocuk Filmleri Şenliği başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 21 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında üçüncü kez düzenlediği Çocuk Filmleri Şenliği, çocukların ara tatilini renklendirecek. Şenlikte “Gamonya: Hayaller Ülkesi” ve “Kral Şakir Korsanlar Diyarı” filmleri ücretsiz gösterilecek.

İZMİR 18.01.2023, 17:40
Çocuk Filmleri Şenliği başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 21 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında üçüncü kez düzenlediği Çocuk Filmleri Şenliği, çocukların ara tatilini renklendirecek. Şenlikte “Gamonya: Hayaller Ülkesi” ve “Kral Şakir Korsanlar Diyarı” filmleri ücretsiz gösterilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “çocuk dostu kent” vizyonu doğrultusunda başlatılan Çocuk Filmleri Şenliği’nin üçüncüsü 21 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Çocuklara ara tatilde karne hediyesi olarak planlanan şenlik çerçevesinde Kiraz’dan Dikili’ye; Seferihisar’dan Kemalpaşa’ya İzmir’in birçok ilçesinde film gösterilecek. Şenlikte çocuklara özel 2019 yapımı Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi ile yine 2019 yapımı Kral Şakir Korsanlar Diyarı adlı animasyon filmi gösterilecek. Programlar saat 14.00’da başlayacak. İlçelerdeki gösterim tarihleri için “kultursanat.izmir.bel.tr” ve “www.izmir.art” adresleri ziyaret edilebiliyor.

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