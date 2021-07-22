Çim Konserleri 29 Temmuz’da başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Çim Konserleri” 29 Temmuz’da Beyefendi grubuyla başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009’dan bu yana düzenlenen “Çim Konserleri” bu sene İzmirli grupları ağırlayacak. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde perşembe gecelerine renk katacak konser serisi, 29 Temmuz’da Beyefendi grubuyla başlayacak. Ücretsiz konserler 2 Eylül’e kadar devam edecek. İzmirli müzik gruplarının sahneye çıkacağı Çim Konserleri’nde müzisyenler izleyicilere pop, rock, caz ve Balkan ezgileri gibi farklı türlerde seçkiler sunacak.

Geleneksel “Çim Konserleri”nde Beyefendi 29 Temmuz 21.00’de, So soul Band 5 Ağustos 21.00’de, Sako Band 12 Ağustos 21.00’de, Moli 19 Ağustos 21.00’de, Çalar Saat 26 Ağustos 21.00’de, Aegean Band ise 2 Eylül 21.00’de sahne alacak.