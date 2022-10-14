Çiğli’ye 1 milyarlık dev bütçe

Çiğli Belediye Meclisi görüşmelerinde gündeme alınan 1 milyar TL’lik 2023 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi. Kararla ilgili konuşan Başkan Utku Gümrükçü, “Bu bütçe Çiğli için bir dönüm noktası. Doğru bütçe planlaması ve yatırımlarla Çiğli’nin çehresini değiştireceğiz” dedi.

Çiğli Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3. birleşimi gerçekleştirildi. Birleşimin en önemli gündem maddelerinin başında 2023 yılı bütçesi yer aldı. 1 milyar TL’lik 2023 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. 2023 yılı bütçesinin önemli bir bölümü sosyal yardım hizmetlerine ayrılacak. Başkan Utku Gümrükçü’nün göreve gelmesiyle kurulan ve binlerce ihtiyaç sahibi aileye destek sağlayan sosyal yardım işleri müdürlüğü, yeni yıl ile birlikte Çiğlililerin hizmetinde olmaya devam edecek.

“Bahane değil, hizmet üretiyoruz”

Hizmet ve projelerini aksatmadan devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak kurum içi maddi disiplini elden bırakmadan yeni yıla dev bir bütçe ile gireceğiz. 2023 yılında projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. 2023, Çiğli için yatırım, gelişim ve değişimin yılı olacak” diye konuştu.

“Birlikteliğimiz Çiğli için önemli”

Bütçe görüşmelerindeki desteklerinden ötürü tüm meclis üyelerine tek tek teşekkür eden Başkan Gümrükçü, “Çiğli’mizin geleceğini planlamak için hazırladığımız bütçenin meclisimizin tamamına yakınından destek alması kıymetli. Meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağladığımız bu birliktelik ile Çiğlimizi herkesin yaşamak isteyeceği bir kent haline getireceğiz. Üniversitesi, hastaneleri, tramvayı ve denizle buluşmasının yanı sıra ekonomisi, eğitimi, sanayi olanakları, mobilya sektörü, hayvancılığı, tarımı ve balıkçılığıyla bölgemizde önemli bir güç olacağımıza yürekten inanıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.