Çiğli’nin pembe misafirleri Los Angeles’ten ödülle dönüyor

Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan ve flamingoları konu alan “Pembe Misafirler” isimli belgesel film, Los Angeles Belgesel Film Festivalinde “En İyi Çevre Filmi” ödülüne layık görüldü.

Çiğli sınırları içerisinde yer alan İzmir Kuş Cennetindeki flamingoları, onların yaşamlarını, bölgenin flamingolara sunduğu imkanları ve Gediz Deltası’nın doğal güzelliğini anlatan “Pembe Misafirler” belgesel filmi, mücadele ettiği 10 uluslararası film festivali arasında ilk ödülünü Los Angeles Belgesel Film Festivalinde aldı. Yönetmenliğini Murad Mammadov ve Pelin Turgut, yapımcılığını Ahmet Utku Soylu, danışmanlığını ise Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dekanlığı’ndan Kuş Bilimci Gökçe Coşkun’un yaptığı belgesel filmi birçok film arasında “En İyi Çevre Filmi” ödülünü almaya hak kazandı.

Festival heyetinden filme övgü

Los Angeles Belgesel Film Festivali resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Filminizi festivalimizde sergilemek bizim için bir onurdu. Geniş bir kitle, kendi bölgesindeki bir sinemada filmleri izleyip hakkında yorumlar yaptı. Festivale sık sık katılan film profesyonelleri bu süre zarfında müthiş filminizi izlemekten ve hakkında yorum yapmaktan onur duydu” ifadeleri kullanıldı.

Başkan Gümrükçü: “Amacımız; doğa sevgisini aşılamak”

Çiğli’yi ve sahip olduğu değerleri ulusal ve uluslararası mecrada tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Pembe Misafirler belgesel filmini insanların olduğu kadar diğer canlıların da kendi döngüleri, sosyal ilişkileri, yaşama istekleri ve hakları olduğu düşüncesiyle çektik. Baş kahraman olarak belediyemizin logosunda da yer alan flamingoları seçmemizin sebebi, bu kuşları özgünlükleriyle çok etkileyici bulmamız ve izleyecek olan kişilerin de bizim kadar etkileneceğini düşünmemiz. Flamingolar sevdiklerine karşı oldukça koruyucu, duyarlı ve saygılı bir kuş türü. Bu filmle amacımız insanları doğayı ve vahşi yaşamı flamingolar aracılığıyla tanıtmak, insanlara doğayı sevdirmek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve yapılabilecekler konusunda harekete geçmekti” diye konuştu.

“Kültür turizmine katkı sağlayacak”

Filmin uluslararası festivallerde yer almasının kentin marka değerine ve turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Los Angeles Belgesel Film Festivalinde kazandığımız ödülü, yaptığımız işin doğruluğunu teyit etme anlamında kıymetli buluyoruz. Belgesel filmimiz uluslararası mecrada 9 festivalde daha gösterime çıktı. Bu festivallerde binlerce insan Çiğli’mizi ve değerlerimizi görme fırsatına kavuştu. Dünyanın birçok ülkesinden filmimizi izleyenlerin ilçemize gelip bu değerleri yerinde görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Bu durum da hem kentimizin marka değerinin artmasına hem de turizm kaynaklı ekonomik kalkınmaya vesile olacak” ifadelerini kullandı.