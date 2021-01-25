Çiğlili kitapseverler Aristonikos Okuma Topluluğu’nda buluştu

Çiğli Belediyesi tarafından, vatandaşları birlikte kitap okumaya ve fikir alışverişinde bulunmaya teşvik etmek amacıyla oluşturulan Aristonikos Okuma Topluluğu’nun ilk toplantısında, geçmiş dönem Kültür Bakanlarından Suat Çağlayan’ın "Umutlar Yarım Kaldı Aristonikos" kitabının okunmasına karar verildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği tanışma toplantısı, Pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, hali hazırda Çiğli Belediyesi Meclis Üyeliği görevini sürdüren eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, yazar Osman Akbaşak ve kitapseverler katılım gösterdi. Tanışma faslının ardından topluluğun kuruluş amacı ve hedeflerinin konuşulduğu toplantıda, ilk olarak eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan’ın kaleme aldığı “Umutlar Yarım Kaldı Aristonikos” kitabının okunması kararlaştırıldı. Okuma sonrası tekrar bir araya gelinerek kitap ve edebiyat üzerine söyleşi yapılacağı belirtildi.

Başkan Gümrükçü: “Sokakta değil kitapta buluşuyoruz”

Pandemi koşullarının neden olduğu olumsuz durumu fırsata çevirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Covid-19 salgını yalnızca ekonomiyi ve ticareti değil sosyal ve kültürel yaşantımızı da sekteye uğrattı. Vatandaşlarımız salgından korunmak amacıyla vakitlerinin büyük bir bölümünü izole bir şekilde evlerindegeçiriyor. Çiğli Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın boş zamanlarını verimli değerlendirmesi adına Aristonikos Okuma Topluluğu’nu oluşturduk. Online olarak düzenlenen bu etkinliğimizin ilk toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Değerli yazarlarımızın da katılım gösterdiği ilk buluşmada; tanışma, etkinliğin düzenleniş amacı ve okunacak ilk kitabın kararlaştırılmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Keyifli ve verimli bir sosyalleşme ortamı oldu. Bu süreçte vatandaşlarımızı sokakta değil kitapta buluşmaya davet ediyorum" dedi.