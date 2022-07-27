Çiğlili eski başkan Solak’a hüzünlü veda

Dün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında ofisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata vedan eden Çiğli Belediyesi eski Başkanı Metin Solak, düzenlenen duygu dolu törenle sonsuzluğa uğurlandı.

Metin Solak’a 2009-2014 yılları arasında başkan olarak görev yaptığı Çiğli Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Konuşmaların ve taziye kabulünün ardından tören alanından dua ve karanfillerle uğurlanan cenaze, önce Evka-2 cemevine götürüldü, ardından da Harmandalı Mezarlığında defnedildi.

"Onun hizmetlerini daha da büyüteceğiz"

Metin Solak’ın oğlu Barış Solak çok üzgün olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Böyle bir konuşmayı hiç yapamayacak gibi yaşadım ama bugün bunun böyle olmadığını anladım. Allah herkesten razı olsun, çok üzgünüm.” Metin Solak’ın hem önemli bir mücadele adamı olduğunu kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Metin Solak önemli bir mücadele insanıydı, sabırlı ve azimliydi. Siyaseti ve belediyeyi sıkı sıkı kavrayarak işini yapar ve çalışırdı. Hem meclis üyesi hem belediye başkan yardımcısı hem de belediye başkanı olarak hizmet etti. Bizler hiç kavga etmeden beraber çalıştık birbirimizi savunduk. Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Akvaryum Kafe’de büyük bir emeği vardı, biz de onun hizmetlerini daha da büyüteceğiz. Metin Solak’ın ailesi bizim ailemiz, dostları da bizim dostlarımız herkes bunu bilsin. Tüm ailesinin başı sağ olsun ama biz de sizin evladınızız ve buradayız bunu da herkes böyle bilsin. Mekanı Cennet olsun” ifadelerini kullandı. Okunan dualar eşliğinde Metin Solak, Harmandalı’da toprağa verildi.