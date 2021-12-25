Çiğlili edebiyatseverler Fakir Baykurt imza gecesinde buluştu

Çiğli Belediyesi tarafından, Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Fakir Baykurt adına düzenlenen 2021 Fakir Baykurt Roman Ödülünü "Büyümek İstedim" adlı romanıyla kazanan Ali Balkız, düzenlenen imza töreninde okurlarıyla bir araya geldi.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım ve imza gününe yazar Ali Balkız ve Aristonikos Okuma Topluluğu yöneticisi Osman Akbaşak konuşmacı olarak katıldı. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ilk olarak, Ali Balkız’ın "Büyümek İstedim" romanı ile ilgili Fakir Baykurt Etkinlik Salonu’nda söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından fuaye alanına geçen Ali Balkız, etkinliğe katılan edebiyatseverlerin kitaplarını imzalayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Gümrükçü: "Umarım uzun yıllar devam eder”

Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak isteyen yazarlara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yerel yönetimler dünyanın dolayısıyla da insanların değişen talep ve isteklerine cevap verebilmeli. Çiğli Belediyesi olarak, fiziki hizmetlerin yanı sıra toplumumuzun düşünce dünyasını geliştirecek projelere de önem veriyoruz. Edebiyatımızın önemli yazarlarından Fakir Baykurt adına düzenlediğimiz 2021 Roman Ödülünün sahibi kıymetli yazarımız Ali Balkız’ın ‘Büyümek İstedim’ romanı için imza gecesi düzenledik. Bir başka değerli yazarımız Osman Akbaşak’ın da katıldığı gecede dolu dolu edebiyat konuşuldu. Geçen yılın ardından bu yıl da yazarların ve okurların roman ödülüne gösterdiği ilgi, bizi projenin geleceği ile ilgili ekstra motive ediyor. Belediye başkanlığım döneminde hayata geçirmekten dolayı mutlu olduğum projelerin başında gelen Fakir Baykurt Roman Ödülü umarım uzun yıllar, çok daha geniş kitlelere hitap ederek devam eder” dedi.

Fakir Baykurt Roman Ödülünü kazanmaktan ötürü mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan yazar Ali Balkız, “Edebiyata ilgim çok uzun zamandır vardı. İran, Rus, Çek ve uzak doğu edebiyatı olmak üzere dünya edebiyatından kitaplar okurdum. Pandeminin başlamasıyla birlikte bende herkes gibi eve kapanmak zorunda kaldım. İşte bu sürede Büyümek İstedim’i yazdım. Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik, kitabımı okurlarla buluşturabilmek adına çok güzel bir fırsat oldu" dedi.

Yazar Osman Akbaşak da, “Çiğli Belediyesini uzun yıllardan beri takip ediyorum. Kültürel anlamda hep bir eksiklik vardı. Başkanımız Utku Gümrükçü’nün vizyonuyla kültür-sanat alanında kabuk değiştirildi. 3 yıl gibi bir sürede çok önemli kültürel atılımlar gerçekleştirildi. Fakir Baykurt Roman Ödülü de bu atılımın mihenk taşlarından. Utku Başkanımıza böylesi önemli bir etkinlikte bizleri Çiğlili edebiyatseverler ile buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.