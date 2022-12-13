Çiğlili çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması

Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde toplum sağlığını korumak amacıyla başlatılan önleyici sağlık hizmetleri çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Kasım ayında bin çocuğun ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmalar çerçevesinde haftanın iki günü Çiğli sınırları içerisinde ikamet eden anaokulu ve ilkokul öğrencileri ziyaret ediliyor. Kasım ayı içerisinde Diş Tarama Tırı ile yapılan ziyaretler çerçevesinde toplamda bin anasınıfı ve ilkokul öğrencisinin ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Diş macunu ve diş fırçası dağıtılarak uygulamalı olarak diş fırçalama teknikleri öğretilirken, tarama sonuçları belli olan öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili ailelere bilgi verildi.

Ağız ve diş sağlığı taraması hakkında açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Toplum sağlığının korunması noktasında yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşüyor. Çiğli Belediyesi olarak, kadınlara ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmeti çalışmalarımızın ardından çocuklarımız için de ağız ve diş sağlığı taraması başlattık. Kasım ayı için belirlediğimiz bin çocuk hedefimize ulaşarak 2022 yılı Ocak ayından bu yana toplam 8 bin 469 öğrencimizin taramasını tamamladık. Taramalar sonucunda çocukların sağlık durumlarıyla ilgili ailelere bilgi veriyoruz. Tedavi edilmesi gereken ancak maddi sıkıntılar sebebiyle tedavisi yapılamayan çocukların masraflarını da biz üstleneceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sürdürdüğümüz uygulama çerçevesinde çocuklarımıza erken yaşta diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Önleyici sağlık hizmetlerimiz devam edecek”

Uygulamanın geleceğiyle ilgili de bilgi veren Başkan Gümrükçü, “Bir toplumun gelişmişlik seviyesi, o toplumda yaşayan çocukların mutluluğuyla doğru orantılıdır. Biz de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığını korumak ve doyasıya gülebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uygulamamızın daha geniş kitlelere ulaşması için ağız ve diş sağlığı taraması çalışmalarına ilçemizdeki tüm anaokulu ve ilkokullar ile devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.