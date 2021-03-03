Çiğli’de yüz yüze eğitim için dezenfekte çalışmaları sürüyor

Çiğli Belediyesi tarafından, yeni normalleşme tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime başlanacak olan okullarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında açıklanan yeni normalleşme planı çerçevesinde turuncu iller arasında yer alan İzmir’in Çiğli ilçesinde yüz yüze eğitime başlanacak okullarda detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları kapsamında okulların; sınıfları, koridorları, tuvaletleri, kantinleri, kapalı spor salonları ve diğer ortak kullanım alanları dip bucak temizlendi. Dezenfekte işlemlerinin ilçedeki tüm okullarda devam edeceği ifade edildi.

Başkan Gümrükçü: “Okullarımızda hijyeni sağlıyoruz”

Öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak adına okullarda dezenfekte çalışmalarına başladıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Açıklanan son tedbirler doğrultusunda okullarına yeniden kavuşan öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak için dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, okulların ortak kullanım alanlarını dip bucak temizliyor. Ebeveynlerimizin gönlü rahat olsun, ilçemizdeki tüm okulları yüz yüze eğitim için güvenli hale getireceğiz” dedi.