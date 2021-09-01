Çiğli’de yuvarlak masa toplantıları tamamlandı

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen İklim Eylem Planı Yuvarlak Masa Toplantıları, 10. oturum ile sona erdi. İklim değişikliğinin ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarına karşı yerel anlamda sürdürülebilir stratejiler geliştirmek amacıyla “Çiğli İklim Eylem Planı” çalışmalarına başlandı.

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliğiyle uyum ve sera gazı envanteri oluşturma çalışmaları kapsamında kısa süre önce İklim Değişikliği Müdürlüğünü faaliyete geçirdi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde ilk iş olarak meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı “Çiğli İklim Eylem Planı Yönlendirme Kurulu” oluşturuldu. Çiğli İklim Eylem Planı çalışmaları önümüzdeki günlerde bir dizi sempozyum ve çalıştay hayata geçirilecek.

10 oturum düzenlendi

Çiğli Belediyesinin öncülüğünde, proje paydaşlarının katkılarıyla başlatılan İklim Eylem Planı Yuvarlak Masa Toplantıları; Yenilenebilir Enerji-1, Yenilenebilir Enerji-2, İklim Adaleti, Ulaştırma Sektörü, Görüşler ve Yöntemler, Afet, İklim Değişikliğine Yeşil Uyum, İklim Değişikliği Sürecinde Sanayinin Dönüşümü, İklim Kriziyle Mücadele, İzmir İklim Eylemi başlıklarıyla gerçekleştirildi. Toplantılar oturumların tamamının kayıtları Çiğli Belediyesi Youtube sayfasından da izlenebiliyor.

"Çiğli’deki çalışmaları dikkatle takip ediyoruz”

İklim Eylem Planı Yuvarlak Masa Toplantıları’nın açılış konuşmasını yapan CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Çiğli’de böyle çalışmaların olmasından dolayı ayrıca mutlu oldum. Başkan Utku Gümrükçü’nün bu konudaki çalışmalarını dikkatle takip ediyorum. Enerji verimliliği konusunda bölgede yapılan çalışmalar oldukça umut verici. Enerji alanında yaptığımız çalışmalarda Türkiye’deki karbon emisyonlarının yüzde 70’den fazlası enerji kaynaklı olduğunu gördük. Bu konuda dünyada ve Avrupa’da dönüşüm başladı. Bu dönüşümün adı da Yeşil Mutabakat. Biz de bu konuyu çok önemsiyoruz” dedi.

“Toplumsal refleks siyasi iradeye dönüşmeli”

“İklim Kriziyle Mücadele” konusunda detaylı bir sunum yapan CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “Dünya, artık her birimizin günlük hayatına çok derinden yansımış olan krizin içerisinde ve bu krizin çok boyutlu unsurlarından bir tanesi de iklim krizinin kendisi. Şimdi bu iklim değişikliğinin bir krize dönüşmüş olması ve bu krizin günlük hayatımız içine derinden yansıyor olması krize dair çözüm iradesini de bir toplumsal iradeye dönüştürmüş vaziyette” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

“İklim değişikliği çalışmalarında öncü olacağız”

İklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda öncü olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Düşük karbon uygulamaları geliştirerek kentsel geleceğimizi güvence altına alacağız. Bu kapsamda çalışmalarına başladığımız Çiğli İklim Eylem Planı için öncelikle ilçemizdeki sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak üzere stratejiler geliştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.