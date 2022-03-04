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Çiğli’de yabancı basının gözünden "Atatürk ve Cumhuriyet" sergisi

İzmir’de, Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi ve tek kişilik tiyatro gösterisi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gösterdi. Açılan sergide katılımcılar, yabancı karikatüristlerin 1914 ile 1939 yılları arasında verilen destansı kurtuluş mücadelesini anlattığı eserleri inceleme imkanı buluyor.

İZMİR 04.03.2022, 16:44
Çiğli’de yabancı basının gözünden "Atatürk ve Cumhuriyet" sergisi

İzmir’de, Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi ve tek kişilik tiyatro gösterisi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gösterdi. Açılan sergide katılımcılar, yabancı karikatüristlerin 1914 ile 1939 yılları arasında verilen destansı kurtuluş mücadelesini anlattığı eserleri inceleme imkanı buluyor.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gecede ilk olarak, Karikatürist Kürşat Coşgun’un eserlerinden oluşan “İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Metamorfoz” sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, açılışın ardından vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi. 9 Mart Çarşamba gününe kadar açık olacak sergi, misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

"Varoluş mücadelesinin dışarıdan nasıl anlaşıldığını inceleyeceğiz"

Kurtuluş mücadelesini vatandaşlara dışarıdan bir gözle sunmak istediklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Her birimiz kurtuluş mücadelemizi bu zamana kadar öğretmenlerden, tarihçilerden ve siyasilerden çokça defa dinledik. 3 Mart Devrim Yasalarının Kabulünün yıl döneminde, kurtuluş mücadelesinin ve cumhuriyet devrimlerinin öneminin daha iyi anlaşılması adına yabancı karikatüristlerin çizimlerinden oluşan bu sergiyi düzenledik. Emperyalist devletlerin masada parçalamak istediği bir ülkeden, demokrasi ve çağdaşlaşma alanlarında yaptığı sıçrama ile kendi ayakları üzerinde duran ülkemizin Atatürk öncülüğünde verdiği varoluş mücadelesini ve cumhuriyet devrimlerinin dışarıdan nasıl anlaşıldığını inceleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı tarihi anlamda öğretici olacağına inandığım sergimizi gezmeye davet ediyorum” dedi.

Sergi açılışında konuşan Karikatürist Kürşat Coşgun da, “Bu sergi, ülkemizin hangi şartlar altında kurulduğunu ve 1914 ile 1939 yılları arasındaki 25 yıllık süreçte nasıl bir diriliş hikayesi oluşturan yabancı karikatüristlerin çizimlerinden inceleme imkanı sunuyor” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Tek kişilik gösteri

Sergi açılışının ardından tarihçi ve yazar Ertuğrul Sertbaş, “Kıvılcımdan Aleve” isimli tek kişilik gösterisini sahneledi. Atatürk ile ilgili az bilinen tarihi olayları konu edinen oyun, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Fakir Baykurt Fuaye Alanındaki programa ayrıca; CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetimi, Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Kültür ve Sanat Kurulu Başkanı Utku Erişik ile ADD Çiğli Yönetim Kurulu ve Eğitim-İş Çiğli Temsilciliğinin üyeleri katıldı.

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