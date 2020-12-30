banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 Aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Putin'den dünya liderlerine yeni yıl mesajı
Putin'den dünya liderlerine yeni yıl mesajı
Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti
Fransız modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayatını kaybetti

Çiğli’de vatandaşların talebi çözümsüz kalmıyor

Çiğli Belediyesi, kurum içi işleyişteki köklü değişiklikler ile 2020 yılında vatandaşlardan gelen 24 bin 503 talebin 22 bin 713’üne çözüm üreterek yüzde 92.69’luk bir başarı oranı yakaladı.

İZMİR 30.12.2020, 14:53
6
Çiğli’de vatandaşların talebi çözümsüz kalmıyor

Çiğli Belediyesi, kurum içi işleyişteki köklü değişiklikler ile 2020 yılında vatandaşlardan gelen 24 bin 503 talebin 22 bin 713’üne çözüm üreterek yüzde 92.69’luk bir başarı oranı yakaladı.

Vatandaşlardan gelen taleplerin büyük oranda çözüme kavuşturulduğu Çiğli’de, sosyal yardım çalışmaları da Başkan Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde yıl boyunca devam etti. Covid-19 salgınının ekonomiye olan olumsuz etkisinin hissedilir kılındığı bu süreçte, vatandaşlar en çok mutfak ihtiyaçları ve hijyen konularında destek talebinde bulundu. Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce sürdürülen yardım çalışmaları kapsamında; kuru gıda, taze sebze, sıcak yemek ve kırtasiye ihtiyaçları başta olmak üzere kurban bağışı, tüp, hijyen paketleri ve bebeklerin temel ihtiyaçları konusunda vatandaşlara destek verildi.

Şikayetlerdeki düşüş dikkat çekici

Vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde çözüme kavuşturmak adına belediye hizmet binasının girişinde Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Yazı İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimlerinden yetkililer bulunduran Çiğli Belediyesinin bu uygulaması, taleplerle ilgili şikayetlerde de ciddi düşüş sağladı.

Başkan Gümrükçü: "İşim hallolmadı dönemi bitti”

Başarılı belediyeciliğin halkın sorunlarına çözüm üretmek ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmet sağlamak adına belediyemizin kurum içi işleyişinde köklü değişiklikler yaptık. Bu doğrultuda belirli birimlerimizden personellerimizi belediyemizin giriş katında görevlendirdik. Personellerimizin yanı sıra her hafta bir başkan yardımcımız da giriş katta nöbetçi olarak vatandaşlardan gelen taleplerin durumuyla ilgili incelemelerde bulunuyor. Böylece belediyemize gelen vatandaşlarımızı doğru yönlendiriyor ve taleplerini sürüncemede bırakmadan hızlı olarak çözüme kavuşturuyoruz. Bu hizmetimizin yanı sıra belediye hesaplarımıza gelen istek, talep ve şikayetleri tek bir merkezde topladığımız CRM sistemiyle de taleplerin çözüme ulaştırılma süresini 16 günden 12’ye indirmiş bulunuyoruz. Bu uygulamalarımıza yönelik vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yeni yılda Halk Masası uygulamamızı ve online randevu sistemimizi de hizmete sunarak çözüm üretme sürelerini çok daha kısaltacağız. Çiğlili hiçbir hemşehrimize ‘Belediyeye gittim ama sorunum çözülmedi’ dedirtmemek için bundan sonra da aynı istek ve arzuyla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 14 24
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12