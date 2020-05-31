Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı...
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
1 ayda 5 motosiklet çaldılar

Çiğli’de vatandaşlar sebzesini evlerinde yetiştirecek

İZMİR'İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE BAHÇE, BALKON VE TERASLARDA SEBZE YETİŞTİRİLMESİNİ TEŞVİK ETMEK VE SALGIN SÜRECİNDE HALKA MORAL VE DESTEK VERMEK AMACIYLA SEBZE FİDELERİ İLE BALKON SAKSILARI DAĞITILDI.

Çiğli’de vatandaşlar sebzesini evlerinde yetiştirecek

İZMİR'İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE BAHÇE, BALKON VE TERASLARDA SEBZE YETİŞTİRİLMESİNİ TEŞVİK ETMEK VE SALGIN SÜRECİNDE HALKA MORAL VE DESTEK VERMEK AMACIYLA SEBZE FİDELERİ İLE BALKON SAKSILARI DAĞITILDI.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:34
1 Okunma
Çiğli’de vatandaşlar sebzesini evlerinde yetiştirecek

İzmir’in Çiğli ilçesinde bahçe, balkon ve teraslarda sebze yetiştirilmesini teşvik etmek ve salgın sürecinde halka moral ve destek vermek amacıyla sebze fideleri ile balkon saksıları dağıtıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Fideler ve saksılar bizden, yetiştirmek halkımızdan” diyerek vatandaşlarında üretim sürecine katılmasını istedi.

Korona virüsü salgını sırasında önemi daha da anlaşılan tarımsal faaliyetleri destekleyerek Kaklıç ve Sasalı’da faaliyet gösteren çiftçilere traktör desteği sağlayan, ayrıca topraksız tarım konusunda deneme üretimleri gerçekleştiren Başkan Utku Gümrükçü, bu kez vatandaşın kendi sebzesini yetiştirmesi için harekete geçti.

10 bin adet domates, biber, patlıcan, salatalık fidesi ile balkon saksıları, evlerinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlara dağıtılmak üzere Çiğli’deki 26 mahalle muhtarına teslim edildi. Çiğli Belediyesinden gelen fide ve saksıları büyük memnuniyet ve ilgiyle karşılayan vatandaşlar, büyük keyif alarak kendi sebzelerini yetiştireceklerini ifade etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, salgın döneminde üretimin ve tarımın öneminin iyice anlaşıldığını belirterek, "Belediye olarak tarımsal üretim sürecine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kaklıç ve Sasalı’da bulunan tarımsal alanlarda traktör desteği sağladık. Üreten çiftçimizin yanındayız. Şimdi de balkon ve teraslarda sebze üretmek isteyen vatandaşlarımıza katkıda bulunmak istedik. Çeşitli sebzelerden oluşan fideleri saksılarıyla birlikte dağıttık. Böylece pandemi sürecini evlerinde geçirmek durumda kalan vatandaşlarımıza uğraşabilecekleri, üretebilecekleri, kısmen ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir şeyler sunmayı amaçladık. Hem halkımıza moral ve destek vermiş oluyoruz hem de üretim sürecine halkımızı dahil etmiş bulunuyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımız da bizimle aynı duyguları paylaştı ve halkımıza birlikte ulaşarak fideleri dağıttık. Projemiz ilçe sakinlerimizin inanılmaz ilgisini gördü. Her zaman bu tür projeler geliştirerek vatandaşlarımızın beğenisine sunmayı, onlarla birlikte üretimin içinde olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kampüsten yeşil sahalara uzanan ‘iyilik’ seferberliği
Kampüsten yeşil sahalara uzanan ‘iyilik’ seferberliği
İzmirli sanatçı, belediye sosyal medya hesaplarından online konser verdi
İzmirli sanatçı, belediye sosyal medya hesaplarından online konser verdi
Menderes sahilleri hazır
Menderes sahilleri hazır
Bilal Saygılı: "Türkiye yılın ilk çeyreğinde kritik eşiği başarıyla atlattı"
Bilal Saygılı: "Türkiye yılın ilk çeyreğinde kritik eşiği başarıyla atlattı"
İzmir Büyükşehir Belediyesinden hem üreticiye hem İzmirliye destek
İzmir Büyükşehir Belediyesinden hem üreticiye hem İzmirliye destek
Çeşme’de sosyal mesafeli ilk cuma namazı
Çeşme’de sosyal mesafeli ilk cuma namazı
Başkan Kılıç’tan online toplantıda önemli açıklamalar
Başkan Kılıç’tan online toplantıda önemli açıklamalar
Yaşam Ayavefe’den “Yeşil İklim Dünyası” projesi
Yaşam Ayavefe’den “Yeşil İklim Dünyası” projesi
Çiğli’deki parklarda dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştı
Çiğli’deki parklarda dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştı
OTOMOBİLİ SIFIR DİYE ALDI AMA...
OTOMOBİLİ SIFIR DİYE ALDI AMA...
Buca’da çözümün adresi Buca TİM
Buca’da çözümün adresi Buca TİM
Alaçatılı işletmeciler "Önce sağlık" diyor
Alaçatılı işletmeciler "Önce sağlık" diyor
Çeşme’deki oteller sezona hazırlanıyor
Çeşme’deki oteller sezona hazırlanıyor
Moda Gelişim Akademisi eğitimleri devam ediyor
Moda Gelişim Akademisi eğitimleri devam ediyor
Çevrimiçi Hazine Avı’nın sonuçları belli oldu
Çevrimiçi Hazine Avı’nın sonuçları belli oldu
Başkan Kılıç sosyal medyayı salladı
Başkan Kılıç sosyal medyayı salladı
İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık: Duvarları delip eczaneye girdiler
İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık: Duvarları delip eczaneye girdiler
Çeşme’de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı
Çeşme’de 2 kişiyi yaralayan avukat tutuklandı
Mavişehir’de taşkın önlenecek
Mavişehir’de taşkın önlenecek
Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak
Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim