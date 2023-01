Çiğli’de vatandaşın talebi çözümsüz kalmıyor

Çiğli Belediyesinde, Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan kurum içi dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen CRM sistemi ile 2022 yılında belediyeye gelen talep, istek ve şikayetlerin yüzde 98’i çözüme kavuşturuldu.

Çiğli Belediyesi tarafından vatandaşların hizmet memnuniyet oranını yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmalar doğrultusunda 2021 yılında 13 olan başvuru kanalı 2022 yılı içerisinde muhtarlıklar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi entegrasyonu ile 15’e çıkarıldı. 2022 yılında bu iletişim yolları aracılığıyla toplam 33 bin 686 şikayet ve talep ulaşmış olup, gelen taleplerin 33 bin 118’i sonuçlandırıldı. Taleplerin çözüme kavuşturulma hızı ise ortalama 72 saate düşürüldü.

2021 yılında 31 bin 946 talep ve şikayetin 22 bin 713’üne çözüm üreterek yüzde 93’lük bir başarı sağlayan Çiğli Belediyesi, 2022 yılında gelen 33 bin 686 şikayet ve talebin 32 bin 118’ini sonuçlandırarak yüzdelik başarı dilimini yüzde 98’e yükseltti.

2022 yılı içerisinde Çiğli Belediyesi CRM Merkezine gelen toplam 178 bin 152 çağrı çerçevesinde 45 bin 384 vatandaşla toplam 613 bin 184 dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin yüzde 94’ü çözümle sonuçlandırıldı. Bunun yanı sıra Whatsapp/Web kanalıyla gelen 15 bin 312 talep ve şikayetten 14 bin 354’ü, Halk Masası aracılığıyla gelen 3 bin 929 talep ve şikayetten 3 bin 870’i çözüme kavuşturuldu.

Büyükşehir ile çözüm iş birliği

Çiğli Belediyesi CRM sistemi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehrim İletişim Merkezi (HİM) arasında sağlanan entegrasyon doğrultusunda gelen taleplere ortak çözüm üretiliyor. 2022 yılı içerisinde vatandaşlardan gelen bin 812 talep ve şikayet, Çiğli Belediyesi CRM sistemi üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehrim İletişim Merkezine (HİM) iletilmiş olup, bu şikayetlerin bin 485’i kısa süre içerinde çözüme kavuşturuldu.

“Çözümün adresi Çiğli Belediyesi”

CRM sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımız ile belediye arasında pratik, güvenilir ve çözüm odaklı bir iletişim ağı kurmak amacıyla hayata geçirdiğimiz CRM sistemi her yıl on binlerce talebe çözüm üretiyoruz. 2022 yılında CRM sistemimiz üzerinden belediyemize ulaşan taleplerdeki çözüm oranımızı yüzde 98 gibi rekor bir seviyeye çıkardık. Her geçen yıl artan talep sayısı bizlere gösteriyor ki; vatandaşlarımız ihtiyaç veya sorunlarının çözüm adresi olarak Çiğli Belediyesini görüyor. Bizler de bu güvene layık olmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz özveriyle çalışıyoruz. Vatandaş memnuniyeti konusunda iş birliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.