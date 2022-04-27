Çiğli’de Üretici Kadın Pazarı açıldı

Çiğli Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde el emeği göz nuru üretim yapan kadınların aile bütçesine destek olmak amacıyla, Üretici Kadın Pazarının açılışını yaptı.

Kadınların üretim zincirine dahil edilmesi adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, bu anlamda önemli bir uygulamaya daha imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği çalışmalar çerçevesinde, Çiğli Kasaplar Meydanı’nda Üretici Kadın Pazarının açılışı gerçekleştirildi. Çiğli’de ikamet eden kadınların, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi atölyelerinde el emeğiyle ürettikleri; çanta, şapka, patik, minder kılıfı, lif, bebekler için; süveter, şapka ve battaniye, amigurumi, ahşap tepsi, sepet, ekmeklik, bileklik, kolye, anahtarlık ve sabunlar stantlardaki yerini aldı. Pazar, 29 Nisan Cumartesi gününe kadar açık olacak.

Başkan Gümrükçü: “Tüm İzmirlileri bekliyoruz”

Üretici Kadın Pazarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utlu Başkan Gümrükçü, “Kadınların üretime ve istihdama dahil edilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretmek ve meslek sahibi olmak isteyen kadınlara yönelik Kadın Yaşam Merkezimizde açtığımız atölye ve kurslarda eğitimlerimiz devam ediyor. Çiğlimizin emektar kadınları burada çok güzel işlere imza atıyor. Ramazan Bayramı öncesinde kadınların el emeği ürünlerinin yer alacağı Üretici Kadın Pazarını açtık. Pazarda, işçiliği ve tasarımıyla oldukça kullanışlı ürünlerin bulunduğu geniş bir ürün çeşitliliği var. İzmirli hemşehrilerimizi üç gün boyunca açık olacak Üretici Kadın Pazarını gezmeye ve dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum” diye konuştu.