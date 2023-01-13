Çiğli’de Tolga Güleryüz anısına tiyatro festivali

Çiğli Belediyesi, 2022 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Tolga Güleryüz anısına “Çiğli Tolga Güleryüz Tiyatro Festivali” düzenleyecek. 16-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde usta sanatçılar Ercan Kesal, Tamer Levent ve Ayhan Taş, Çiğlili sanatseverler ile bir araya gelecek.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize edeceği “Yaşama Sanatına Evet” temalı Çiğli Tolga Güleryüz Tiyatro Festivali, 16 Ocak Pazartesi günü başlıyor. 6 gün sürecek festivalin açılışı Tolga Güleryüz’ün ailesi ve aynı kazayı yaşayan arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Festival boyunca Çiğli Belediyesi Tiyatrosu, Uçan Pelerin Tiyatrosu ve Mavi Sanat Tiyatrosu başta olmak üzere birçok usta ismin sahne alacağı birbirinden güzel yetişkin ve çocuk oyunları Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt ve Attila İlhan Salonunda tiyatroseverler ile buluşacak. Festival çerçevesinde düzenlenecek söyleşilerde usta sanatçılar Ercan Kesal, Tamer Levent ve Ayhan Taş düşünce ve deneyimlerini Çiğlili tiyatroseverler ile paylaşacak.

Festival hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sanatçılarımız hak ettikleri değeri maalesef göremiyor. Sanatçılar geçmişten bugüne her daim haklarını savunmak ve zor koşullarla mücadele etmek zorunda kaldı. Çiğli Belediyesi olarak, toplumumuzun sanatla olan bağını kuvvetlendirmek ve yeni sosyalleşme imkanları oluşturmak adına birçok sanatsal alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl ‘Baş Belası’ oyununun turne dönüşü sırasında meydana gelen elim trafik kazasında kaybettiğimiz Çiğlimizin yetiştirdiği değerli sanatçı Tolga Güleryüz anısına tiyatro Festivali düzenleyeceğiz. Tolga Güleryüz Festivali, yakın gelecekte yapmayı düşündüğümüz Oyuncu Hakları Çalıştayı’nın da ilk adımı olacak. 6 gün sürecek festivalde birbirinden değerli sanatçılarımız bizlerle birlikte olacak. 7’den 70’e tiyatroya gönül vermiş tüm İzmirlileri festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.