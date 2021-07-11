Çiğli’de sökülecek ağaçlar tramvay gelince dikilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihale ettiği Çiğli Tramvay Hattı yapım işi kapsamında, Karşıyaka Çevreyolu üzerinden geçecek hat bağlantı köprüsünün bulunduğu bölgedeki ağaçlar sökülecek ve inşaat tamamlanıncaya kadar Buca Fırat Fidanlığı’na nakledilecek. Hat hizmete girdiğinde ağaçlar güzergâhtaki uygun noktalara tekrar dikilecek. Ayrıca yeni ağaçlandırmalar da yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından ihale edilen Çiğli Tramvayı’nın yapım işi hızla devam ediyor. Yüklenici firmanın çalışmaları kapsamında, Karşıyaka Çevreyolu üzerinden geçecek bağlantı köprüsünün inşaatı da başlıyor. Yaklaşık 12 ay sürmesi planlanan çalışmalar öncesinde, bölgede bulunan ağaçlar, uygun mevsim koşulları gözetilerek sökülecek ve Buca Fırat Fidanlığı’na nakledilecek. Burada yaşatılacak ağaçlar, çalışmaların bitmesiyle birlikte yeniden hat çevresindeki uygun yerlere dikilecek. Peyzaj düzenlemeleri doğrultusunda ekstra ağaçlandırmalar da yapılacak.

Hat 11 kilometre, 14 istasyon

2 yıl içinde tamamlanması planlanan 11 km uzunluğundaki Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Tramvayı’nın devamı olacak. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesine bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü, mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. 14 istasyonun yer alacağı hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesine hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İZBAN bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Uzunluk 33,6 kilometreye çıkacak

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hatlarının devreye girmesi sonrası, tramvay, İzmir’de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete alınmasıyla birlikte İzmir’de tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak.