Çiğli’de sahne yerel sanatçıların

Çiğli Belediyesi, farklı mahallelerde düzenlediği yaz konserleri etkinliğinde Çiğli’nin yerel sanatçılarını müzikseverler ile buluşturuyor.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize edeceği yaz konserleri çerçevesinde; Berfin Berşe 20 Temmuz’da Güzeltepe Mahallesi’nde, Kardeşler Muhabbeti grubu 28 Temmuz’da İzkent Mahallesi’nde, Şehriban 3 Ağustos’ta Egekent Mahallesi’nde, Ateş Polet 9 Ağustos’ta Ataşehir Mahallesi’nde, Tuncer Bal 17 Ağustos’ta Esentepe Mahallesi’nde, Haydar Güneş Özçelik 24 Ağustos’ta Cumhuriyet Mahallesi’nde sahne alacak.

Başkan Gümrükçü: “Öz değerlerimizi unutmadık”

Yaz konserleri için vatandaşlara çağrıda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak; müzik, sanat, edebiyat ve spor gibi alanlarda kentimizin öz değerlerini geliştirmek adına çaba harcıyoruz. Düzenlediğimiz yaz konserlerinde ulusal sanatçıların yanı sıra Çiğlimizde yaşayan yerel sanatçılarımıza da yer veriyoruz. Yerel sanatçılarımız temmuz ve ağustos aylarında farklı mahallelerde sahneye çıkacak. Birbirinden güzel ezgileri Çiğlili hemşehrilerimiz için seslendirecek. Tüm müzikseverleri konserlerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.