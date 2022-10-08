Çiğli’de Pinhani rüzgarı

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Çiğli’ye Hoş Geldiniz" gençlik konserinde sahne alan Rock müziğinin sevilen gruplarından Pinhani, binlerce gence unutamayacağı bir gece yaşattı.

Çiğli Belediyesi, üniversite eğitimi için farklı şehirlerden Çiğli’ye gelen gençler için bir konser programı düzenledi. Alternatif Rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani’nin sahne aldığı “Çiğli’ye Hoş Geldiniz” gençlik konseri, binlerce gencin katılımıyla gerçekleşti. İzmir’in farklı ilçelerinden gelen gençler, Pinhani grubunun sevilen şarkılarını hep birlikte söyledi. Konser alanını hınca hınç dolduran gençlerin coşkusu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün sahneye çıkmasıyla zirve yaptı. Binlerce genç hep birlikte “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı. Başkan Utku Gümrükçü de gençlerin sloganlarına eşlik etti.

Başkan Gümrükçü: "Atatürk’ün izinden yürümeye devam edin"

Konsere gelen gençleri selamlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sizler geleceğimizin teminatısınız. Eğitim yaşantınızın güvenli, huzurlu ve mutlu geçmesi için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Genç ve Katip Çelebi Üniversitesinde yüksek lisans yapan bir belediye başkanı olarak ihtiyaçlarımızın farkındayım. Çiğli’de yaşayan ve üniversite eğitimi için farklı şehirlerden kentimize gelen gençlerimize havalar daha fazla soğumadan güzel bir sürpriz yapmak istedik. Pinhani grubunu sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki bir yıl içerisinde yapacağımız hizmetlerle üniversite yerleşkesinin bulunduğu Balatçık Mahallemizi vakit geçirmekten daha fazla keyif alacağınız bir yapıya kavuşturacağız; ayrıca yaptığımız düzenle ile öğrenci kartınızla belediye tesislerimizden yüzde 25 indirimle yararlanabileceksiniz. Sizlere tavsiyem, yarınlara Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmadan bilimin ışığında yürümeye devam edin. Bizler daima bir adım arkanızda olacağız” ifadelerini kullandı.