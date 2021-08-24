Çiğli’de okullara dezenfekte

Çiğli Belediyesi, 6 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çiğli Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlayacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencileri ve öğretmenleri Covid-19 salgınından korumak amacıyla okullarda temizlik seferberliği başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; sınıflar, koridorlar, öğretmen odaları, tuvaletler, kütüphane, spor salonu, kantin ve okul bahçesi gibi ortak kullanım alanları detaylı olarak dezenfekte ediliyor.

Başkan Gümrükçü: "Üzerimize düşeni yapıyoruz"

2021-2022 eğitim-öğretim yılının Covid-19 salgınının gölgesinde geçmemesi adına özveriyle çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Okullarına yeniden kavuşacak öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılına gönül rahatlığıyla girmesi adına ilçemizdeki okullarda kapsamlı ilaçlama çalışması başlattık. Ekiplerimiz, okulların ortak kullanım alanlarını dip bucak temizliyor. Anne ve babaların gönlü rahat olsun, ilçemizdeki tüm okulları yüz yüze eğitim için güvenli hale getireceğiz” dedi.