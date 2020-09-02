Çiğli’de muhtarlar zirvesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğlili muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, mahalle muhtarlarıyla yapılacak işbirliğiyle yatırımlara yön vereceklerini söyledi.

Çiğli’nin 26 mahallesinin muhtarından oluşan Çiğli Muhtarlar Gücü Derneğinin davetlisi olarak Çiğli Belediyesi Pelikan Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, muhtarlarla Çiğli zirvesi yaptı. Mahalle muhtarları toplantıda mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdi. Başkan Gümrükçü de ilçeyi geliştirmek için ekonomi, insan kaynakları ve hizmet şeklini geliştiren projeler yaptıklarını belirterek muhtarların görüş ve talepleri doğrultusunda yeni yatırımlara yön vereceklerini söyledi.

“Mahalle mahalle çalışma yapacağız”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, muhtarlarla işbirliği halinde çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, “İlçemizin bazı mahallelerinde yıllardır yaşanan imar sorunları var ve biz Harmandalı’da ciddi bir aşama kat ettik. Ancak ilçemiz daha ilk başında bazı sorunlarla kurulmuş. Çiğli’yi geliştirmek için önemli çalışmalar içindeyiz. Ekonomi, insan kaynakları ve hizmet yapma şeklini geliştiren projeler yapıyoruz. Yeni kamyonlar alarak iş yapma kapasitemizi artıracağız. Büyük konteynerler ile çöpleri toplayacağız. Çiğli tramvayının da önümüzdeki günlerde ihalesi var ve yakında tamamlanarak halkımızın hizmetine gireceğine inanıyorum. Muhtarlarımızın talep ve görüşleri alınarak yatırım programlarımızı ayarlayacağız. Tabii bu süreçte yaşanan pandemi bizim ekonomik işleyişimizi zorladı. Eksik personelle çalışmalarımızı sürdürmek durumunda kaldık. Ancak hizmetlerimizi aksatmadık. Hep birlikte sabır ve karşılıklı anlayışla hizmetlerimizi üretmek çabasındayız” diye konuştu.

“Ortak akılla hareket etmeliyiz”

Çiğli Muhtarlar Gücü Derneği Başkanı ve Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Hıdır Işık, Şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” adlı şiiriyle başladığı konuşmasında, “Yaşadığımız kent Çiğli hepimizin. Çiğli’ye ne kazandırırız hep birlikte diye birlikte hareket ediyoruz. Muhtarlar mahallelerindeki sorunları en iyi bilen kişiler ve bizler sorunlarımızı yakından takip ediyoruz. Yerel anlamda bize ne düşürse yetkililere bildirmek bizim görevimiz. Başkanımız Utku Gümrükçü ile mahallelerimizdeki talepleri yerine getireceğiz. Halkımıza hep birlikte en iyisini sunmamız lazım. Uzun vadede ve kısa vadede çözümlenecek taleplerimiz var. Ancak birinci önceliğimiz talep ve sorunlarımızı belirleyip kararlılıkla çözecek diyaloğu sağlamaktır. Hep birlikte ortak akılla hizmetlerimizi üreteceğiz” dedi.