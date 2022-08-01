Çiğli’de karbon envanteri çalışmaları sürüyor

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı yerel azaltım ve uyum politikalarına yön verecek Çiğli Karbon Envanteri Hesabı ve Çiğli İklim Eylem Planı çalışmalarına devam ediyor.

İnsan kaynaklı yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi sorunlara yerel anlamda sürdürülebilir su ve enerji politikaları üreterek destek olmak isteyen Çiğli Belediyesi, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi.

Bu çerçevede, ilçe sınırları içerisindeki doğal güzellikleri ve canlı popülasyonunu korumak, su ve enerji tüketiminde tasarruflu hareket etmek için Çiğli Karbon Envanteri Hesabı ve Çiğli İklim Eylem Planı çalışmaları devam ediyor.

Su ve elektrik tüketimi azaldı

Başkan Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde hayata geçirilen Çiğli İklim Eylem Planı çalışmaları çerçevesinde, 2018 yılında 3.281.597 kwh olan elektrik tüketimini 2021 yılında 2.896.616 kwh, 2018 yılında 231.098 m3 olan su tüketimi 2021 yılında 206.985 m3’e düşürüldü.

Gümrükçü: “Enerji kaynaklarımızı verimli kullanacağız”

İklim değişikliği ve doğal afetlerle mücadele konusunda yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yerel yönetimler, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda zaman kaybetmeden önleyici politikalar üretmeli. Çiğli Belediyesi olarak, ilçe ve kurum düzeyinde karbon ve su ayak izini hesaplama ve değerlendirme çalışmalarımıza hız verdik. Covid-19 salgınına karşı aldığımız tedbirlerin etkisiyle azalan kurumsal su tüketimimizi, fotoselli musluk, susuz pisuvar, tasarruflu klozetler ve parklarda kullanılan otomatik sulama sistemleri gibi önlemlerle destekledik. Elektrik tasarrufu anlamında da düşük enerjili ampul kullanımını yaygınlaştırdık. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji politikaları üretmek adına gerek su gerekse enerji tüketimi alanında azaltım stratejilerinin belirlenmesi ve ilgili uygulamalarla desteklenmesi, karbon envanteri hesabı ve iklim eylem planı çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.