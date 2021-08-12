Çiğli’de kadınlara ve muhtarlara bağımlılıkla mücadele anlatıldı

İzmir’de, Çiğli Belediyesi ve Katip Çelebi Üniversitesinin iş birliğinde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı ile ilgili çalışmalar sonuç raporu doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleşen çalışmanın ilk gününe, Çiğli Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının kadın personelleri katıldı. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında kadın katılımcılara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Çalışmaların ikinci gününde, Çiğli’deki 26 mahalle muhtarına “Narko Rehber Eğitimi” verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünün verdiği eğitimlerde; uyuşturucu maddeler, çocukların ve gençlerin bu maddelerden uzak tutulması, bağımlılık döngüsü ve narkotik suçlarla mücadelenin önemi anlatıldı.

Başkan Gümrükçü: “Kurumlar arası iş birliği önemli”

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Şubat ayında yapmış olduğumuz ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayının sonuç raporu doğrultusunda, Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız sürüyor. Bağımlılığın en bilindik konularından biri olan uyuşturucu madde kullanımına karşı mücadele etme noktasında kurumlar arası iş birliği çok önemli. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucuya karşı korumak için mücadele ediyoruz. Gençleri bu maddelerden uzak tutmak için spor, kültür-sanat ve eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Evlatlarımız bilimle, sanatla ve sporla ilgilensin istiyoruz. Bu çalışmalarımızın yanında ailelerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Bu bilincin sağlanması için Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü’nün bize sunduğu katkı çok kıymetli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eğitimlerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.