Çiğli’de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ’Kadının Siyasetteki Yeri’ konulu panel, büyük bir katılımla gerçekleşti. Panelde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Her zaman kadınların yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Etkinlik Salonu’nda düzenlenen “Kadının Siyasetteki Yeri” konulu panelin moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Av. Nilay Kökkılınç yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur ve Selçuk Belediye Başkanı Av. Filiz Ceritoğlu Sengel konuşmacı olarak yer aldı.

"İzmirli kadınların kalbi Çiğli’de atıyor"

Panelin açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "’İzmir’in kalbi Çiğli’de atacak’ demiştik. Bugün burada görüyorum ki İzmirli kadınların kalbi de Çiğli de atıyor. Cumhuriyet devrimi aynı zamanda bir kadın devrimidir. Kadın olmadan kalkınma ve medeniyet olmaz. Kadın eğer ki toplumsal hayata ve üretime katılmazsa, o ülkede özgürlük ve demokrasi gelişmez. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1925 yılında Kastamonu’da yaptığı bir konuşmada ‘Toplumu kalkındırmak istiyorsak izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yok vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yönetmek, kadının bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur’ ifadeleriyle kadının toplumsal hayatta yer alması gerekliliğine dikkat çekmiştir. Çiğli Belediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözlerinden esinlenerek kadınların özgürleşmesi, ekonomik ve sosyal hayatta söz sahibi olması, ayakta durması ve Türkiye’nin geleceğine yön verebilmesi adına hukukun ve ekonominin verdiği güç ile önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinliği, kadının varlığını bir adım ileriye götürme noktasında değerli buluyorum. İzmir’de 3 kadın belediye başkanımız var. Dilerim ki sonraki dönemlerde bu sayı daha da artsın. Filiz Hanım İzmir’deki kadın belediye başkanlarının temsilcisi olarak aramızda bulunuyor. Fatma Çalkaya ve İlkay Erdoğan’ın programını ayarlayamadık. Yoksa kendileri de aramızda olmak istiyorlardı" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

"Bir ekibe sığınmadan kadın olarak siyaset yapmak çok da kolay değil"

Kız çocuklarının eğitiminin önemine değinen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "21. yüzyılda hala kadın ve erkek olarak söz ediyoruz. Başka şeyleri konuşmamız gereken bir dönemde kadınla başlayan paneller yapıyoruz. Kadının siyasetteki yerine ilişkin eminim kadınlarımızın birçok hikayesi vardır. Normal şartlarda siyasette size yer açılmasını beklemek olmaz, tırnaklarınızla kazıyarak bir yerlere gelirsiniz. Ancak ülkemizin mevcut şartlarında herhangi bir ekibe sığınmadan kadın olarak siyaset yapmak çok da kolay değil. Ekonomik olarak özgürlüğünü elde edemeyen ya da üstündeki baskılardan kurtulmadan bir kadınının siyasette yer alması pek mümkün görünmüyor. Alınan tüm kararlarda bu doğrultuda kadının yerini kısıtlamayı amaçlıyor. Her şey eğitimle başlar" dedi.

"Kadınlar yaşama dahil edilmeli"

Kadınların toplumsal yaşantıya dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Sengel, "Bazı kadınlar var ki, kendilerini ifade edebilseler ve siyasi arenada yer açılsa mevcut siyasilere taş çıkarırlar. Kadın politikaları ‘mış’ gibi davranarak hayata geçirilemez. Türkiye’nin her yerinin sosyolojisi bir birinden farklı. Her köye, mahalleye, ilçeye, ile ve bölgeye yönelik çalışmalar düzenlenmeli. Kadınlar bilgilendirilmeli. Sosyalleşmelerine yönelik projeler geliştirilmeli. Belediyecilik yalnızca imardan ve taştan topraktan ibaret değil, belediyecilik ne kadar çok insana dokunduğunuza bağlı. Bunu başarabilirseniz o zaman bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Kadının yaşamın içine sokulması lazım, kadın erkek el ele tutuşarak daha aydınlık yarınlara gidebilir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.