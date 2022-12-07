Çiğli’de kadının siyasetteki yeri konuşuldu

Çiğli Belediyesi, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü çerçevesinde, “Kadının Siyasetteki Yeri” konulu söyleşi düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği söyleşiye, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve yazar Yaşar Seyman konuşmacı olarak katıldı. Programın moderatörlüğünü 21. dönem Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak yaptı.

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda gerçekleştirilen söyleşiyi; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, CHP İzmir İl Başkanlığının yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, diğer siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kadın hak ve özgürlükleriyle ilgili faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş takip etti.

Başkan Gümrükçü: “Geleceğimizi kadınlarla kuracağız”

Söyleşide konuşan Başkan Utku Gümrükçü, “5 Aralık ülkemizdeki kadın hakları mücadelesi için çok değerli bir gün. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen yasal düzenleme ile kadınlar dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden önce milletvekili seçme ve seçilme hakkı elde etti. Kurtuluş Savaşında çocuğu kucağında ülkesinin bağımsızlığı için verdikleri mücadele ile başlayan kadının var olma süreci cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yine kadınlar öncülüğünde çok daha ilerilere taşınacaktır. Biz kadın-erkek eşitliğini içselleştirmiş yöneticiler, Çiğlili kadınların eşitliği hayatın her alanında hissetmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayşe Gürocak: “Çiğli; dostluk ve dayanışmanın simgesi”

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan 21. Dönem Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak, “Çiğli benim için sıcaklık, dostluk ve dayanışma anlamına geliyor. Çiğli’ye geldiğimizde ilk olarak kadınlara her türlü sosyalleşme imkanı sunulan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezini gezme fırsatı bulduk. Çok heyecanlandım. Umarım ülkemizin tamamına yayılır” dedi.

Yaşar Seyman: “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını kadınlar şekillendirecek”

Kadınların hak ve özgürlükler mücadelesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP PM Üyesi ve yazar Yaşar Seyman, “Türk kadınları olarak bütün kazanımlarımızı, yaşamın her alanında kadınlarla birlikte yürümeyi içselleştirmiş olan dünyanın en büyük lideri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. İleri görüşlü bir lider olan Atatürk, kadınların bedel ödeyerek hak ettiği hakları kendilerine teslim etti. Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı da bu kazanımlarımızdan biri. Çiğli benim için özel bir yer. Kadınlar için çok önemli bir gün olan 5 Aralık’ta Çiğlililer ile bir arada olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Avrupa’nın birçok ülkesini gezmiş biri olarak Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezini gezerken gurur duydum. Utku Gümrükçü başkanımıza bu ve kadınlara yönelik diğer hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Utku Başkanımızdan ülkemizin isimsiz kadın kahramanlarından Rukiye’nin isminin İzmir’in dağlarında çiçek olup yaşaması için Çiğli’de bir parka veya caddeye vermesini rica ediyorum. Kadınlar birbirlerinin siyasi görüşüne, inancına, mezhebine bakmadan birlik olmalıdır. Herhangi bir kadına yapılan haksızlıklara birlikte siper olmalıdır. Kendi gücümüze inanmalıyız. Birbirimize sıkı sıkıya bağlanmalıyız. Bunu başardığımızda yıkamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir icraat olamaz. Kadınlar olarak kadının varlığına ve haklarına saygı gösteren, gerek parti yönetiminde, gerekse mecliste kadının varlığını güçlendiren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Hem de bu zamana kadar kadın milletvekili çıkaramamış bütün şehirlerimizde kadın milletvekili çıkararak bunu başaracağız” diye konuştu.